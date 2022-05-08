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    Асанали Ашимов отмечает 85-летний юбилей

    8 Мая 2022, 15:20

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня 85-летний юбилей отмечает актер и режиссер театра и кино Асанали Ашимов. Легенду советского и казахстанского кино поздравил Ерболат Досаев. Глава города передал поздравления Президента страны Касым-Жомарта Токаева, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Алматы.

    Аким отметил выдающийся вклад артиста в развитие театрального искусства и кинематографа и пожелал ему долгих лет жизни.

    «Вы занимаете особенное место в истории отечественного кино. Сегодня поддерживаете и продвигаете инициативы и проекты в сфере искусства, наставляете молодежь и прославляете страну за рубежом», – сказал Ерболат Досаев.

    Наиболее яркие и запоминающиеся роли Асанали Ашимов сыграл в фильмах «Кыз-Жибек», «Конец атамана», «Транссибирский экспресс», «Гонцы спешат» и других. Фильмы с его участием вошли в золотой фонд кинематографа.

    Ранее в музее Алматы прошла выставка «Абызға айналған Асанәлі», посвящённая творчеству знаменитого актера.

    Асанали Ашимов - советский, казахский актёр, режиссёр театра и кино, сценарист, педагог. Герой Труда Казахстана. Лауреат Государственной премии СССР, КазССР. Народный артист СССР. Обладатель независимой премии «Тарлан», кавалер Ордена «Отан», кавалер ордена «Курмет». Снялся более чем в 30 фильмах и сыграл свыше 50 ролей на сцене Казахского национального театра драмы имени М.Ауэзова.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Культура Юбилей Кинематограф
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