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    Арысский пенсионер вырастил полтонны лимонов

    30 Декабря 2021, 12:10

    ТУРКЕСТАН. КАЗИНФОРМ - Арысские крестьяне осваивают выращивание плодов лимона, характерное для тропических регионов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций Туркестанской области.

    Пенсионер Абылкасым Жаримбет занялся выращиванием этих фруктов. Сейчас в теплице плодоносит 26 кустов лимонного дерева.

    Глава города Арыс Гульжан Курманбекова, посетив лимонарий, пожелала предпринимателю удачи и рассказала о поддержке, оказываемой через государственные программы.

    Теплица, в которой растут экзотические фрукты, обогревается теплой водой, которая выходит из-под земли. Почву в теплице также удобряют натуральными витаминами.

    По словам предпринимателя, в этом году планируется получить 1 тонну плодов с 26 деревьев. К настоящему времени у него накопилось 400-500 килограммов.

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    Туркестанская область Сельское хозяйство
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