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    Арысь спустя год: какая работа ведется сегодня в городе

    24 Июня 2020, 12:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Арыси продолжает работу сводный отряд по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РК Руслан Шпекбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в Арыси продолжает работу сводный отряд по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Неделю назад для продолжения работ прибыли военнослужащие инженерно-саперных подразделений Десантно-штурмовых войск. Основные усилия в этом году сосредоточены на трех направлениях. Первое, проведение профилактических осмотров территории города и прилегающей к ней местности в радиусе 20 километров для обеспечения безопасности населения. Второе, очистка внутренней территории склада от взрывоопасных фрагментов боеприпасов. Особое внимание уделяется обеспечению безопасности населения и военнослужащих, выполняющих задачи по очистке от взрывоопасных фрагментов боеприпасов», - сказал Руслан Шпекбаев в ходе онлайн-брифинга в СЦК.

    В-третьих, как отметил первый заместитель начальника Генерального штаба, идет инвентаризация инженерных боеприпасов, оставшихся на соседней территории.

    «Хотелось бы выразить свою признательность и благодарность местным жителям города Арысь з​а понимание всей сложившиеся ситуации, своевременное сообщение о взрывоопасных предметах, дисциплину и, конечно же, поддержку наших военнослужащих. Наши старания сделать все, чтобы обеспечить безопасность наших граждан остается приоритетной задачей», - подчеркнул Р. Шпекбаев.

    Напомним , год назад 24 июня 2019 года произошел взрыв на складе боеприпасов в воинской части, дислоцирующейся в городе Арыси Туркестанской области. В результате взрывов погибли 3 человека - житель Арыси и два военнослужащих.

    Автор:

    Акбота Кузекбай

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