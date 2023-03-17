Артур Ластаев - о делах по нападению на журналистов: Надеемся на объективное расследование

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев дал свою оценку работе правоохранительных органов в деле о нападении на журналистов в РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках проводимой работы и строительства справедливого Казахстана защита журналистов приобретает особую важность и является важным вопросом. Я проинформировал верховного комиссара о том, что в настоящее время идут уголовные расследования по некоторым уголовным делам, по которым были вопросы с необходимостью обеспечения защиты журналистов, блогеров и других лиц. Национальный центр по правам человека приветствует эти расследования. Мы надеемся, что лица, виновные в совершении уголовных правонарушений, понесут залуженное наказание, и им будет обеспечен справедливый приговор», - сказал Артур Ластаев, отвечая на вопросы журналистов по итогам встречи с верховным комиссаром ООН по правам человека Фолькером Тюрком.

Спикер отметил, что журналисты, так же как и любые другие граждане, должны быть под защитой.

«Любой гражданин, который сталкивается с противоправными деяниями в свой адрес, должен быть уверен, что виновные понесут заслуженное наказание. Что касается недавних уголовных дел, то наши правоохранительные органы показали профессионализм. Они смогли найти не только тех, кто, предположительно, совершил эти преступления, но и тех, кто их организовал, вплоть до конечного заказчика. Мы надеемся, что расследование будет проведено всесторонне, объективно, беспристрастно, и все виновные лица понесут заслуженное наказание», - добавил Артур Ластаев.

По его словам, верховный комиссар по правам человека приветствовал конституционные реформы, объявленные Президентом по строительству справедливого Казахстана.

«В этом контексте он также приветствовал пресечение противоправных деяний, совершенных в отношении журналистов. Он так же, как и наш офис, надеется на то, что будет обеспечено справедливое беспристрастное расследование уголовных дел, которые сейчас находятся в производстве органов внутренних дел», - сказал Ластаев.

Ранее сообщалось, что 18 человек задержали за противоправные действия в отношении журналистов и блогеров в Казахстане.



