Артур Бетербиев нокаутом выиграл бой за три титула чемпиона мира

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Российский боксер Артур Бетербиев (18-0, 18 КО) провел бой против британца Энтони Ярда (23-2, 22 КО) и одержал победу техническим нокаутом, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Этот поединок прошел в Лондоне и был титульным: Артур Бетербиев поставил на кон пояса чемпиона мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF. В итоге россиянин одержал победу техническим нокаутом в восьмом раунде и успешно защитил свои титулы.

Таким образом, Артур Бетербиев выиграл девятнадцатый бой в профессиональной карьере, а Энтони Ярд потерпел третье поражение.

Фото: sports.kz



