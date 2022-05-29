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    Арсенал незарегистрированного оружия изъяли у актюбинского сельчанина

    29 Мая 2022, 08:22

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Каргалинском районе на животноводческой точке у местного жителя актюбинские полицейские обнаружили и изъяли целый арсенал незаконного оружия, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции Актюбинской области.

    Четыре ружья со стертыми номерами были изъяты у 45-летнего жителя Алимбетовского сельского округа.

    «Сотрудниками полиции совместно с пограничниками во время отработки в Алимбетовском сельском округе Каргалинского района на животноводческой точке при проверке оперативной информации у 45-летнего местного жителя были обнаружены и изъяты четыре единицы оружия. Полицейскими изъято гладкоствольное одноствольное ружье марки ИЖ-18 со стертыми номерами, гладкоствольное двуствольное ружье марки ТОЗ БМ-16, гладкоствольное одноствольное ружье марки ИЖ-81М со стертыми номерами и мелкокалиберная винтовка марки ТОЗ-8. Оружие мужчина незаконно хранил у себя в сарае», - комментирует пресс-секретарь ДП области Ерболат Саркулов.

    По изъятому оружию назначены экспертизы. Проводятся следственные действия по части третьей статьи 287 УК РК «Незаконное хранение оружия».

    «Граждане, кто добровольно сдал незаконно хранящееся оружие и боеприпасы, освобождаются от уголовной и административной ответственности», - напомнили в департаменте полиции Актюбинской области.


    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Происшествия
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