Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Карагандинская область

    «АрселорМиттал Темиртау» оштрафовали на сумму более 16,5 млн тенге

    20 Марта 2023, 11:12

    ТЕМИРТАУ. КАЗИНФОРМ - Проведена проверка деятельности семи шахт и центральной обогатительной фабрики «Восточный» «АрселорМиттал Темиртау». Проверка была назначена прокуратурой Карагандинской области, в ходе которой на всех объектах был установлен факт применения 89 единиц средств измерений с истекшим сроком поверки. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета технического регулирования и мерологии МТИ РК.

    «Тем самым не обеспечена защита интересов физических и юридических лиц от недостоверных результатов измерений, что напрямую влияет на безопасность жизни и здоровья работников, осуществляющих добычу каменного угля подземным способом, а также при его обогащении», - пояснил председатель Комитета Куаныш Еликбаев.

    Это средства измерений – манометры электроконтактные различных типов, манометры технические, термометры, которые применяются на участках, как клетевые и скиповые подъемы, компрессорная, котельная, подъем угольный породный, вентиляционный подъем.

    Согласно действующему законодательству в сфере обеспечения единства измерений, средства измерений, являющиеся объектами государственного метрологического контроля, после утверждения их типа или метрологической аттестации и регистрации в реестре государственной системы обеспечения единства измерений перед выпуском в обращение, после ремонта, в период эксплуатации подвергаются поверке.

    На основании представления прокуратуры Карагандинской области и материалов, «АрселорМиттал Темиртау» привлекли к административной ответственности по пункту 2 части 1 статья 419 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях».

    Кроме того, в отношении предприятия внесено частное представление об устранении причин и условий способствующих совершению нарушений законодательства, которые на сегодняшний день устранены.

    Также проверкой установлено, что в «АрселорМиттал Темиртау» при добыче каменного угля подземным способом проводятся измерения, не подлежащие государственному регулированию, так как не включены в отраслевые перечни измерений. Данные измерения напрямую влияют на безопасность охраны и условий труда. Для обеспечения безопасности работ подготовлены предложения по расширению перечней измерений для дальнейшего рассмотрения и утверждения их отраслевыми государственными органами.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Карагандинская область АрселорМиттал
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Международном аэропорту Астаны ответили на заявление АЗРК о предстоящей проверке
    Нарушения выявили в финансово-хозяйственной деятельности Озенмунайгаза
    Для полицейского любой гражданин может оказаться проверяющим – МВД РК
    Популярное
    1 В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    2 Глава Минздрава прокомментировала возможность возврата казахстанцам 50% их взносов в ОСМС
    3 Казахстанская шахматистка Алуа Нурманова обыграла чемпионку мира из Китая
    4 «Астана» объявила состав на французскую многодневку
    5 Дожди с грозами пройдут на большей части Казахстана
    Новости партнеров