Армрестлинг: мангистауские параспортсмены завоевали девять наград на чемпионате РК

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Мангистаусцы участвовали в чемпионате Республики Казахстан по армрестлингу среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата и органов зрения, где сумели завоевать 9 медалей разного достоинства, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Соревнования проходят с 14 по 19 марта в городе Талгаре Алматинской области. Они собрали более 100 спортсменов с ограниченными возможностями из всех регионов страны.

Из 11 спортсменов Мангистауской области 9 заняли призовые места.

Среди мужчин I место в весовой категории +85кг по классу PIUH-единоборство занял Мерей Тажигулов. В этой же категории бронзовым призером в весе 60 кг по VI классу слабовидящих стал Аманжол Кийлибаев. Тренируют спортсменов Мурат Абиев и Сатгали Эдилов.

В соревнованиях среди юношей I место в весовой категории +55 кг по классу слабослышащих занял Серикбай Бексултан. В этой же категории медаль высшей пробы в абсолютной весовой категории по классу PIUH-единоборство добыл в копилку команды Нурлыхан Сериков.

Среди подростков в весовой категории +55 кг по классу слабослышащих занял I место Данакул Акылбек. Вторым в абсолютной весовой категории по классу PIUH-единоборство стал Нуртуган Кожабаев.

В классе слабовидящих в весе 60 кг лучшей стала Айшуак Даурен.

Среди девочек «золото» в весовой категории 55 кг по классу слабослышащих привезла домой Гульнара Укибай, в весе +55 кг медаль высшей пробы выиграла Диана Сакова.

Тренеры ребят: Роман Исламгалиев, Шапагат Усенов, Акылжан Нуралиев, Рухани Мустафа.

Напомним, ранее на чемпионате РК отличились воспитанницы актауского танцевально-спортивного клуба.