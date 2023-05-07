Армия Казахстана: новая стратегия, беспилотная авиация и повышение зарплат

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанской армии исполнился 31 год со дня основания. В прошлом году Глава государства поручил модернизировать отечественные Вооруженные силы с учетом нынешних реалий. Какие изменения произошли и как будет развиваться казахстанская армия, читайте в материале аналитического обозревателя МИА «Казинформ».

Вооруженным силам Казахстана - 31 год

Вооруженные силы Республики Казахстан были основаны 7 мая 1992 года. По данным Global Firepower, на сегодня общая численность военного персонала Казахстана составляет 77 тысяч человек, из них 45 тысяч – действующие военные и 32 тысячи относятся к военизированным формированиям.

Отечественные ВС состоят из трех подразделений: Сухопутные войска, Силы воздушной обороны, Военно-морские силы. Все они были созданы практически с нуля.

Особенно пришлось поработать над созданием Военно-морского флота, которым 7 апреля исполнилось 30 лет. Не каждая страна может себе позволить Военно-морской флот. На тот момент молодое государство было без собственных кораблей, вооружения и документации. Поэтому, на первом этапе руководство оборонного ведомства столкнулось с трудностями. Документов, регламентирующих флотскую службу, просто-напросто не было. Поэтому информацию черпали из старых советских документов, которые адаптировали под казахстанские реалии. Своим опытом делились и страны дальнего зарубежья. Первая военно-морская база появилась в Актау осенью 1993 года. Именно с этого момента началось формирование частей и подразделений Военно-морских сил страны.

Фото: gov.kz

Корабли, техника, вооружение постоянно обновляются, их нужно было закупать, учиться пользоваться. Однако, более важным вопросом был все же вопрос подготовки кадров. Военнослужащие ВМС обучались в учебных заведениях России, Германии, Турции, Китая, Индии, Пакистана. Воспитанники из вышеперечисленных стран для взаимного обмена опытом обучались и в казахстанских военных институтах. Было много совместных учений, международные, совместные учения с прикаспийскими государствами. В 2003 году Военно-морские силы окончательно сформировались как самостоятельная форма Вооруженных сил. Сегодня, казахстанские ВМС, в том числе обеспечивают безопасность нефтяных зон на Каспии и продолжают совершенствовать свое боевое мастерство.

Фото: gov.kz

Глава государства в ходе церемонии вручения государственных наград отличившимся военнослужащим в очередной раз подчеркнул, что повышение обороноспособности и укрепление безопасности страны являются незыблемым приоритетом Казахстана.

«Казахстан – миролюбивое государство. Мы поддерживаем дружественные отношения со всеми зарубежными странами. Мы считаем необходимым разрешать любые вопросы между государствами мирным путем. Однако мы не можем проявлять беспечность, в любых условиях важно сохранять бдительность. Укрепление обороноспособности и безопасности нашей страны – одна из важнейших задач», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

Новые стратегические подразделения и беспилотная авиация

С учетом современных требований в настоящее время совершенствуются воинские части ВС страны, создаются новые подразделения. Так, в составе Вооруженных сил РК будут созданы подразделения, адаптированные к военным действиям в городе. Об этом сообщил заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в Службе центральных коммуникаций в апреле текущего года.

«Планируется создание подразделений, адаптированных к действиям на урбанизированных территориях. Актуализируются меры по повышению боеспособности десантно-штурмовых войск. Реализованные действия позволили повысить роль десантников как «универсального» средства в быстрых и смелых действиях. Продолжается создание самостоятельных групп по стратегическим направлениям. Эта работа ведется в тесном сотрудничестве с развитием спасательных частей пограничников, Национальной гвардии и МЧС», - сказал Даурен Абдуллин.

Фото: gov.kz

Он также сообщил, что в Генеральном штабе был создан департамент развития беспилотного авиационного комплекса, отметив, что в настоящее время ни один вооруженный конфликт не проходит без применения беспилотных аппаратов.

Президент Казахстана, выступая на Всеармейском совещании в Астане, также подчеркнул важность технологической модернизации армии.

«Следует нарастить долю современного вооружения и техники, особенно высокоточных средств поражения, беспилотников и роботизированных комплексов. Для повышения мобильности войск требуется увеличить парк военно-транспортной авиации и боевых машин», - поручил он.

Фото: gov.kz

При этом особое внимание, как уже говорилось выше, будет уделено повышению оперативности принятия решений и наращиванию потенциала боевых подразделений.

В целом, подходы к ведению вооруженной борьбы в последнее время претерпевают существенные изменения.

«Происходят существенные изменения в подходах к ведению вооруженной борьбы. На ход и исход военных действий оказывает влияние наличие высокоточных средств дальнего огневого поражения, беспилотной авиации, барражирующих боеприпасов, применение сил специальных операций, а также средств борьбы в информационном пространстве», - сказал заместитель начальника департамента оперативного планирования Генерального штаба Вооруженных сил РК Даурен Абдуллин на брифинге в СЦК.

Он подчеркнул, что достаточно успешно применяются силы территориальной обороны, оснащенные противотанковыми и переносными зенитно-ракетными комплексами. Не снимается актуальность артиллерии, особенно контрбатарейной борьбы, танковых войск, инженерного обеспечения. Подтверждена важность роли разведки, маскировки и логистики.

Фото: gov.kz

Однако, несомненно, решающее значение имеет морально-психологическая устойчивость военнослужащих, боевая выучка подразделений и мобилизационная готовность ВС и государства в целом.

Военные летчики осваивают навыки сложного пилотажа

Совершенствование боевой выучки – основа боеспособности армии. Так, к примеру, летчики армейской авиации Сил воздушной обороны осваивают навыки сложного пилотажа вертолетов в рамках учений. В ходе выполнения полетных заданий экипажи отрабатывают элементы простого и сложного пилотирования, взлет, посадку, полет по маршруту с разведкой объектов условного противника, заход в заданный район для десантирования и зависание в воздухе. Летчики в составе боевых пар совершенствуют навыки управления вертолетами при прохождении горных ущелий, облета вершин и скальных участков, посадки вертолетов на площадки, расположенные на высоте до 3 тысяч метров над уровнем моря. Помимо этого, отрабатываются полёты на предельно малых высотах, позволяющие наиболее эффективно применять авиацию в горной местности и противодействовать вооруженным формированиям, оснащенным переносными зенитно-ракетными комплексами.

Фото: gov.kz

Социальная поддержка военнослужащих

По данным «Отбасы банка» уже около 13 тысяч военнослужащих получили займы в рамках действующих программ банка. При этом, ставки для получателей жилищных выплат в рамках программы «Жана баспана» ниже тех ставок, которые предоставляются обычным клиентам. Промежуточные ставки по промежуточным займам для получателей жилищных выплат, где первоначальный взнос 50%, составляют 6%, это самая низкая ставка, которая предоставляется только военнослужащим.

Во время недавнего брифинга на площадке в Службе центральных коммуникаций начальник главного штаба - первый заместитель главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил РК Каныш Абубакиров сообщил, что многие банки поддержали предложение о, так называемом, кредитном отпуске для призывников, по которому они будут освобождаться от каких-либо кредитных обязательства во время службы.

Кроме того, более 70 вузов поддержали инициативу о бесплатном обучении отличившихся военнослужащих.

«Мы планируем в год около трем тысячам граждан предоставлять такую возможность», - отметил Каныш Абубакиров.

А молодые люди, выполнившие свой воинский долг перед Родиной и прошедшие службу в течение двух лет, смогут поступить на платное отделение любого вуза Казахстана, без сдачи ЕНТ.

Президент Казахстана, выступая на Всеармейском совещании в Астане 5 мая, отметил, что для военнослужащих важно наличие социальных лифтов, которые помогают молодежи найти свое место в обществе и поручил расширить меры соцподдержки.

«Сейчас в этом направлении ведется активная работа: действуют льготы для поступления в высшие учебные заведения для молодых людей, прошедших военную службу. Солдаты-срочники временно освобождаются от обязательств по погашению кредитов. Также при желании они могут в ходе службы получить определенную специальность. В целом, следует расширить подобные меры социальной поддержки военных», - сказал Глава государства.

Президент заявил, что у казахстанских военнослужащих должна быть достойная заработная плата.

«В этом году заработная плата военных летчиков увеличится в среднем на 60%, так же, как и у преподавателей и медиков, работающих в этой сфере. В 2024 году месячный оклад за воинское звание вырастет на 30%», - сообщил Касым-Жомарт Токаев.

Фото: akorda.kz

В настоящее время на рассмотрении находится вопрос пенсионного обеспечения военнослужащих, а также будет продолжена работа по социальной поддержке сержантов и офицеров.

«Голубые каски» Казахстана

Казахстанские военнослужащие активно участвует в миротворческих миссиях ООН. История миротворческой деятельности Казахстана началась в 2000 году. Указом Президента страны был создан казахстанский миротворческий батальон. А уже в 2003 году после интенсивной подготовки военнослужащие «Казбата» приступили к миротворческой операции под эгидой США и НАТО в Ираке (операция «Свобода Ираку»).

Всего с 2003 по 2008 годы в операции приняло участие более 270 военнослужащих. «Голубые каски» Казахстана выполняли задачи по разминированию минных полей и очистке воды. За пять лет состоялось десять ротаций личного состава по шесть месяцев каждая.

В Ираке казахстанские специалисты уничтожили более 4,5 млн различных боеприпасов — мин, ракет и снарядов, очистили 6718 кубических метров воды. Казахстанские военные врачи постоянно привлекались для работы в медицинской группе американской базы «Дельта», где ими оказывалась медицинская помощь местному населению, в основном пострадавшему от террористических атак.

Фото: gov.kz

В 2015 году принят Закон «О миротворческой деятельности Республики Казахстан», который определяет задачи и компетенции государства в регулировании участия национального контингента Вооруженных Сил страны в миротворческих операциях.

С 2014 года 45 казахстанских офицеров приняли участие в миссиях ООН в Западной Сахаре, Кот д’Ивуаре и Ливане в качестве военных наблюдателей и штабных офицеров.

С 2018 года - 520 казахстанских военнослужащих в миссиях временной силы ООН в Ливане в составе миротворческого подразделения. В июне 2022 года Парламент поддержал предложение Главы государства о направлении миротворческого контингента Вооруженных сил Казахстана совокупной численности порядка 430 военнослужащих для участия в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центральноафриканской республике, в миссии ООН по стабилизации в Демократической Республике Конго, в многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали и в миссии временной силы ООН в Ливане.

В настоящее время 250 военнослужащих готовятся к миссии в Африке.

«Расширяется сфера участия Казахстана в миротворческой операции. За последние 10 лет более 600 военнослужащих прошли службу в контингенте Организации Объединенных Наций и приобрели опыт. Сейчас 250 человек готовятся к миссии в Африке», – сообщил министр обороны на Всеармейском совещании с участием Президента Казахстана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Токаева.

На сегодняшний день Казахстан остается одним из ведущих стран по численности миротворцев, дислоцированных в зарубежных странах, среди стран постсоветского пространства.

Фото: gov.kz

Следует отметить, что Казахстан находится на 63-м месте по военной мощи из 145 стран в мировом рейтинге Global Firepower. Рейтинг составлен на основе 60 различных факторов, как численность армии и воинских частей, расходов на оборону, количество боевого арсенала и прочих аспектов, влияющих на боеспособность армии. Однако, по мнению экспертов, вооружение, техника, корабли – дело наживное. Главное – это устойчивое финансирование для динамичного развития страны. Если страна будет динамично развиваться, процент от ВВП пойдет на развитие обороноспособности страны, будет закупаться новая военная техника. В этом году военный бюджет страны был увеличен до предела 1% от ВВП страны.



