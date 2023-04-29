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    Армейский спортсмен стал чемпионом страны по гребле на байдарках и каноэ

    29 Апреля 2023, 09:41

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Рядовые срочной службы Спортивного комитета – Центрального спортивного клуба Министерства обороны Жахангир Жамедов и Кирилл Тубаев успешно выступили на республиканском чемпионате, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

    Чемпионат Казахстана по гребле на байдарках и каноэ прошел под Алматы на Первомайских прудах. В нем приняли участие представители разных возрастных категорий. Всего более 150 человек из десяти областей страны.

    Состязания проходили на девяти водных путях с дистанциями в пятьсот, тысячу и пять тысяч метров. Гребцы соревновались в командном и индивидуальном зачете.

    Армейский спортсмен Кирилл Тубаев стал чемпионом в трех видах соревнований: на байдарке-одиночке на дистанции К-1 (1000 м), К-2 (1000 м) и К-1 (5000 м). В командных состязаниях по четыре и два человека на 500 м он удостоился «серебра».

    «Занимаюсь греблей уже 12 лет. Когда впервые попытался проплыть на каяке, ничего не получалось, но я не опустил руки, продолжил заниматься. Помимо основных упражнений каждый день выполнял дополнительные и вот результат – стал победителем республиканских соревнований. Буду готовиться к Олимпиаде. Особая признательность моим тренерам, создавшим необходимые условия», – рассказал об истории своего успеха победитель чемпионата страны по гребле на байдарках и каноэ Кирилл Тубаев.

    Свой вклад в копилку спортивных достижений Вооруженных сил внес и рядовой срочной службы ЦСК Жахангир Жамедов. На байдарках в составе двух человек на дистанции К-2 (1000 м) он получил «бронзу».

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Спорт Армия Минобороны РК Вооруженные силы
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