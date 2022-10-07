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    Армения и Азербайджан признали территориальную целостность друг друга

    7 Октября 2022, 14:19

    ПРАГА. АЗЕРТАДЖ - КАЗИНФОРМ - По окончании встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Праге с Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном принято заявление. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

    В заявлении, опубликованном на официальном сайте Елисейского дворца. говорится: «Армения и Азербайджан, еще раз демонстрируя свою приверженность Уставу ООН и Алматинской декларации 1991 года, признают территориальную целостность и суверенитет друг друга. Стороны заявили, что это является основой для деятельности комиссии по делимитации и следующее заседание комиссии должно состояться в конце октября в Брюсселе.

    Армения согласилась направить на границу с Азербайджаном гражданскую миссию ЕС. Азербайджан также дал согласие на сотрудничество с этой комиссией. Миссия начнет свою работу в октябре и завершит ее в течение 2 месяцев».

    Фото: armenpress.am

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Азербайджан Армения
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