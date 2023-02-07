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    Армения готова оказать помощь Турции и Сирии

    7 Февраля 2023, 01:03

    ЕРЕВАН. КАЗИНФОРМ – Армения готова оказать помощь Турции и Сирии в преодолении последствий землетрясения. Об этом заявил Премьер-министр Армении Никол Пашинян в своем микроблоге в Twitter, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опечален известием о разрушительном землетрясении в Турции и Сирии, унесшим столько жизней. Наши глубочайшие соболезнования семьям жертв. Желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. Армения готова оказать помощь», - говорится в сообщении Н. Пашиняна.

    Слова поддержки и соболезнования в связи с произошедшим в своих микроблогах в Twitter выразили также Президент Армении Ваагн Хачатурян и Спикер Парламента Армении Ален Симонян.

    По данным пресс-службы МЧС Армении, отголоски землетрясения в Турции ощущались и в Армении. В частности, землетрясение силой 3 балла зарегистрировано днем 6 февраля в Ереване, 3-4 балла в городе Гюмри.

    Несмотря на общую границу, между Арменией и Турцией отсутствуют дипломатические отношения. Граница между странами закрыта с 1993 года. В 2021 году Армения и Турция назначили спецпредставителей для переговоров по нормализации отношений между странами. Армянскую сторону на переговорах представлял вице-спикер парламента Рубен Рубенян, турецкую – экс-посол Турции в США Сердар Кылыч. В октябре 2022 года Премьер-министр Армении Никол Пашинян и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в Праге впервые провели личную встречу.

    Автор:

    Азамат Альмаганбетов

    Армения Турция Землетрясение
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