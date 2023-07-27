Арматура проткнула ступню ребенка на детской площадке в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске, на детской площадке водворе дома, кусок арматуры от перевернувшейся металлической конструкции насквозьпроткнул ступню 7-летнему ребенку. Мальчику понадобилась помощь и медиков, испасателей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, группу

оперативно-спасательного отряда вызвала бригада скорой помощи. Металлический прут

возможно было срезать только гидрорезаком. На это спасателям понадобилось несколько

минут, после чего ребенка госпитализировали.

Арматура чудом не задела кости и связки. Мальчику успешно провели операцию.

«В нашей работе, а каких только ситуаций не случалось, такое произошло впервые. Бывало, снимали кольца с рук, открывали квартиры, спускаясь к окнам с крыши или верхних этажей многоэтажек, вызволяли пострадавших из покорёженных в результате аварий автомобилей. Осенью прошлого года даже вытаскивали ногу 10-летнего мальчика из расщелины зажавшего её дерева. Наши ребята всегда готовы оказать помощь в любой ситуации», - отметил руководитель спасательного подразделения Агыбай Нургужинов.

С начала года спасатели совершили более 160 выездов, спасли более 70 человек.