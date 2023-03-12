Арман Давлетяров стал ведущим телеканала Jibek Joly

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Экс-глава телеканала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров рассказал о сотрудничестве с казахстанским телеканалом Jibek Joly. Он участвует в одном из проектов в качестве ведущего, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я сначала долго не соглашался. Думал, что вся эта история с артистами – это уже перевернутая страница в моей жизни. Сейчас я думаю, как много я потерял. Во-первых, я не знал 90% людей, которые приходят к нам в гости. Среди них музыканты, юмористы, творческие люди, я получаю огромное удовольствие», - сказал он во время выступления на SöZ Astana Public Talk в столице Казахстана.

На днях команда сняла программу, посвященную тоям и свадьбам. Он признался, что слышал раньше о той-бизнесе, но всегда с комментариями, что это нечто несерьезное.

«Я никогда не был на казахских свадьбах, кроме своей когда-то 20 лет назад, но на ней не было казахских артистов. Я вроде уже не танцую и не пою, но мне так понравилось. Это особенный казахский пласт, отдельное направление. Настолько у нас богатая культура. Я как казах, который живет за пределами Казахстана, до конца недооценивал, потому что я не знал. Сейчас я познакомился с этими людьми и подумал, какая же интересная и богатая страна Казахстан. Я счастлив, что попал на эту программу, и буду там, пока не выгонят», - пошутил Арман Давлетяров.

Ранее он оценил условия в Казахстане для развития креативной экономики. По его мнению, необходимо создавать условия для творческих людей, в том числе введение льготного налогообложения, ужесточение законодательства об авторских правах, открытие домов творчества по всей стране.

Напомним, телеканал Jibek Joly 8 марта запустил новую вечернюю развлекательную программу «Төрлетіңіз». Также на телеканале стартовал Мартовский марафон добра - проект, который даст возможность людям продемонстрировать свое отношение в эфире к близким. Идея заключается в том, что записываемые на видео звонки казахстанцев с поздравлениями к мартовским праздникам транслируются в эфире телеканала, создавая ощущение единства, родства и душевной близости. К примеру, такой возможностью уже воспользовался депутат Сената Евгений Больгерт.

В конце февраля на телеканале Jibek Joly состоялась премьера программы «Без прикрас». Ведущая программы – известный журналист, телеведущая, актриса Айгуль Мукей. Как отмечают авторы проекты, это новая программа неофициальных новостей, где затрагиваются абсолютно разные темы, охватывающие сферу моды, музыки, шоу-бизнеса, появившиеся тренды в социальных сетях.



