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    Арман Бердагулов стал председателем маслихата города Петропавловска

    31 Марта 2023, 12:10

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске прошла первая сессия городского маслихата восьмого созыва. Председателем единогласно был избран Арман Бердагулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Арману Бердагулову 37 лет. Родился в селе Вагулино Северо-Казахстанской области.

    Окончил Карагандинский государственный университет им. Е. А. Букетова по специальности «социальный работник».

    Трудовую деятельность начал в 2006-м году ведущим специалистом департамента по ЧС. Позже работал ведущим специалистом отдела внутренней политики Петропавловска, консультантом по делам молодежи филиала партии «Нұр Отан», экспертом отдела молодежных программ и проектов в городе Астане.

    В разные годы занимал должность первого заместителя председателя Кызылжарского районного филиала, заместителя председателя областного филиала партии «Нұр Отан».

    В 2016-2021 годы — секретарь Петропавловского городского маслихата шестого созыва, с января 2021-го года — секретарь Петропавловского городского маслихата седьмого созыва.

    Ранее сообщалось, что председателем Костанайского областного маслихата избран Сайлаубек Ещанов, Омаргали Байгабулов стал председателем Костанайского городского маслихата.

    Автор:

    Олеся Жуковень

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