Архитектурный дизайн-код для центральных улиц разработают в Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Архитектурный дизайн-код для центральных улиц областного и районных центров разработают в Атырау. Об этом на пресс-брифинге сообщила руководитель управления архитектуры и градостроительства Атырауской области Гульбаршын Арыстанова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Архитектурный дизайн-код центральных улиц области позволит перейти на международный норматив, сформировать облик населенных пунктов, использовать современные модели развития, создать общественное пространство для комфортного отдыха жителей. Кроме того, уже в этом году начнутся работы по детальной планировке территории микрорайона Болашак-2 города Кульсары. Основная цель при разработке градостроительных проектов – создание на проектируемой территории современной композиционно-привлекательной архитектурной градостроительной среды, отвечающей критериям экологической безопасности, эстетически привлекательной и комфортной для жизни», – сказала руководитель управления архитектуры и градостроительства Атырауской области.

По словам Гульбаршын Арыстановой, проект предусматривает разработку дизайна при строительстве частных и многоквартирных жилых домов, объектов социального, культурно-бытового назначения. В проекте предполагается обеспечение новых районов застройки инженерной инфраструктурой, благоустройством, озеленением, созданием зон отдыха.



