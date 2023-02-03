Аргентина введет новую купюру из-за высокой инфляции

БУЭНОС-АЙРЕС. КАЗИНФОРМ - Центральный банк Аргентины заявил о введении новой купюры номиналом 2 000 песо на фоне стремительного роста инфляции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC News.

Решение о введении в оборот новой банкноты, которая официально будет стоить 11 долларов США, было принято после того, как потребительские цены подскочили почти на 95% за 12 месяцев 2022 года.

Это самый быстрый рост инфляции в Аргентине с 1991 года.

Самая крупная купюра в стране на данный момент, банкнота в 1 000 песо, на альтернативных рынках стоит всего 2,70 доллара США.

По данным центробанка страны, на новой банкноте будут изображены врачи Сесилия Грирсон и Рамон Каррильо. Пока неясно, когда она поступит в обращение.

Когда в 1992 году была введена текущая валюта Аргентины, ее стоимость была привязана к одному доллару США. Но от этой системы фиксированного обменного курса пришлось отказаться после финансового кризиса, охватившего страну в 2001 и 2002 годах.

С тех пор песо настолько обесценился, что один местный художник использует банкноты для рисования, потому что они дешевле холста. Серхио Диас из Сальты недавно нарисовал картину, изображающую фильм Стивена Спилберга «Челюсти» как пародию на постоянно растущую инфляцию в Аргентине.

В Аргентине цены резко подскочили на фоне роста стоимости товаров, включая энергию.

В декабре Международный валютный фонд (МВФ) утвердил еще 6 миллиардов долларов США на помощь второй по величине экономике в Южной Америке. Это была последняя выплата Аргентине в рамках 30-месячной программы МВФ. В общей сложности стране была оказана помощь на 44 миллиарда долларов США.

Прошлым летом в Аргентине всего за четыре недели сменилось три министра экономики.

В сентябре центральный банк также повысил основную процентную ставку до 75%, пытаясь сдержать рост стоимости жизни.

Ранее в январе Бразилия и Аргентина объявили о планах по созданию единой валюты, которая будет использоваться для развития торговли между двумя странами. Лидеры стран заявили, что им необходимо найти способы финансирования торговли, не полагаясь на доллары США, хотя создание общей валюты находится пока на ранней стадии.

Фото: REUTERS



