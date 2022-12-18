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    Аргентина победила Францию и в третий раз в истории выиграла ЧМ по футболу

    18 Декабря 2022, 23:55

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сборная Аргентины обыграла в финале чемпионата мира в Катаре команду Франции и в третий раз в своей истории стала чемпионом мира, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В начале матча инициативу прибрали к ногам футболисты сборной Аргентины. «Черпачок» в штрафную не сумел замкнуть Хулен Альварес, затем издали бил Маккалистер. Французы пока как будто присматривались к сопернику. В одной из ответных атак «трехцветные» получили право на штрафной, после подачи с которого очень опасно головой пробил Жиру – над перекладиной. Фактически сразу после этого аргентинцы забили – в своей штрафной на Ди Марии сфолил Усман Дембеле и одиннадцатиметровый хладнокровно реализовал Лионель Месси – 1:0. Откровенно слабее смотрелись по всем параметрам подопечные Дешама и вскоре Ди Мария удвоил преимущество «альбиселесте», замкнув прострел после контратаки аргентинцев. Если бы в футболе действовало правило тайм-аута, наверняка воспользовался бы им Дидье Дешам – совсем уж растерянными выглядели его игроки, непривычно было видеть их в таком состоянии. Совсем не было видно Мбаппе в первом тайме, вчистую проигрывал он дуэль своему одноклубнику Месси.

    Не сбавили оборотов аргентинцы и во втором тайме, прекрасно понимая, что если дать французам «поднять голову», то все может закончиться большими неприятностями. Кроме того, наверняка свеж еще в памяти матч с голландцами, которые показали, что счет 2:0 еще ни о чем не говорит. Бил Де Пауль из пределов штрафной, но точно в руки Льорису. После этого было несколько угловых в исполнении подопечных Лионеля Скалони, но завершились они ничем. Если у французов не получалось в этом матче ровным счетом ничего, то аргентинцы, напротив, будто поймали вдохновение, красиво комбинировали и ошибались куда меньше соперника, регулярно создавали угрозы у чужих ворот. Французы же в своих атаках только подавали в штрафную, либо простреливали. Тем не менее, за 10 минут до конца основного времени Коло Муани до конца поборолся в штрафной аргентинцев и заработал пенальти, который четко реализовал Мбаппе. А фактически через минуту счет стал равным – Мбаппе хлестким ударом замкнул отличную комбинацию «трехцветных» - 2:2. Как тут не вспомнить матч Аргентина – Нидерланды. В уже добавленное к тайму время оба вратаря обменялись красивыми сейвами и спасли свои команды от третьего гола.

    С обоюдных атак начался третий дополнительный тайм, мощно бил Маккалистер, но очень неточно. Французы же загубили несколько потенциально опасных атак. «Трехцветные» вроде перехватили преимущество, но в самой концовке тайма, аргентинцы упустили великолепную возможность забить третий гол – это Мартинес сначала не использовал великолепный пас Месси, пробив в защитника, а затем «запорол» выход один на один с Льорисом.

    В начале второго дополнительного тайма Льорис вновь спас команду после дальнего удара Месси. Однако уже в следующей атаке Месси исправился и забил, сыграв на добивании – 3:2. Защитник вынес мяч уже после того, как он пересек линию ворот. Казалось, это все. Но французы сумели заработать еще один пенальти и Мбаппе оформил «хет-трик» – 3:3. Несмотря на обоюдные усилия, счет остался тем же.

    В серии пенальти более удачливыми оказались аргентинцы – роковые ошибки допустили Коман и Тчуамени. Аргентина – чемпион мира.

    Бронзовым призером чемпионата мира в Катаре стала сборная Хорватии, обыграв Марокко.

    Фото:GETTY IMAGES

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Спорт Франция Футбол Чемпионат мира по футболу
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