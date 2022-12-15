Аргентина — Франция: где и когда смотреть трансляцию финала ЧМ-2022 по футболу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В воскресенье, 18 декабря, в Лусаиле состоится финал чемпионата мира-2022 по футболу, в котором встретятся сборные Аргентины и Франции, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Прямая трансляция матча Аргентина — Франция начнется в 21:00 по астанинскому времени. Посмотреть финал в прямом эфире в Казахстане можно будет на телеканалах Qazaqstan и Qazsport.

Напомним, сборная Франции является действующим чемпионом мира. На пути к финалу ЧМ-2022 французы в плей-офф победили Польшу (3:1), Англию (2:1) и Марокко (2:0). Сборная Аргентины в плей-офф победила Австралию (2:1), Нидерланды (2:2, пен. — 4:3) и Хорватию (3:0).

Фото: sports.kz



