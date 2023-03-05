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    Арестованы застройщики ЖК «Уш коныр» и «Весновка» в Алматы

    5 Марта 2023, 14:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В Алматы арестовали на 2 месяца директора и должностных лиц ТОО «Lider Group Consalt», передает МИА «Казинформ».

    «Департаментом полиции г.Алматы расследуется уголовное дело по коллективному заявлению дольщиков ЖК «Уш коныр» и «Весновка» по ст.190 ч.4 п.2 УК РК (мошенничество). Прокуратурой города Алматы поддержаны ходатайства органа следствия о санкционировании ареста в отношении директора и ряда должностных лиц ТОО «Lider Group Consalt». С санкции следственного суда указанные лица взяты под стражу сроком на 2 месяца. Досудебное расследование продолжается, органами следствия принимаются все меры по установлению обстоятельств дела и находятся на контроле прокуратуры», - сообщили в пресс-службе прокуратуры города Алматы.

    В начале февраля дольщики нового жилого комплекса «Уш коныр» сообщили, что их обманули и оставили без квартир и денег. Они заявили о двойных продажах квартир. 2 марта ситуацию вокруг ЖК «Уш коныр» и «Весновка» прокомментировал аким Алматы Ерболат Досаев.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматы Борьба с преступностью Криминал Мошенничество
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