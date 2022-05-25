Арестованный в феврале замакима Мангистауской области Галымжан Ниязов вышел на работу

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Заместитель акима Мангистауской области Галымжан Ниязов приступил к выполнению своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в пресс-службе акима Мангистауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Галымжан Ниязов вышел на работу 24 мая.

Как сообщалось ранее, информация о задержании замакима Мангистауской области Галымжана Ниязова появилась 24 января. В Агентстве по финмониторингу официально подтвердили этот факт 4 февраля.

Сообщалось, что чиновник заключен под стражу на два месяца. Галымжан Ниязов курировал поставки сжиженного нефтяного газа. Ему вменялось злоупотребление должностными полномочиями. 17 февраля суд удовлетворил ходатайство следователя на изменение меры пресечения на «домашний арест».

Все это время заместитель акима находился в отпуске без содержания.

«Согласно поданному заявлению заместителя акима Мангистауской области Ниязова Г.М. и на основании вступивших в законную силу постановлений Актауского городского специализированного следственного суда от 17 апреля, 27 апреля, 17 мая Ниязов Г.М. приступил к исполнению своих обязанностей с 24 мая 2022 года. Дальнейшее пребывание на должности будет зависеть от решения суда», - прокомментировала пресс-служба акимата области.