Арестован вице-мэр Еревана Геворг Симонян

ЕРЕВАН. АРМЕНПРЕСС - КАЗИНФОРМ - Сотрудники правоохранительных органов арестовали вице-мэра Еревана Геворга Симоняна и еще 10 человек, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Арменпресс.

«В рамках уголовного дела, расследуемого Антикоррупционным комитетом Армении, получены фактические данные о том, что вице-мэр Еревана Геворг Симонян в 2020-2022 гг., занимая должность заместителя министра здравоохранения Армении, исходя из личных интересов, не исполнял свои служебные обязанности, в результате чего был нанесен значительный ущерб законным интересам государства», - сообщили Арменпресс в пресс-службе Антикоррупционного комитета.

Согласно полученным в ходе уголовного производства данным, правительство Армении выделило более 26 млрд драмов на реализацию программы «Профилактика, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению новой коронавирусной инфекции (Covid-19) в Республики Армения», которая полностью финансировалась из резервного фонда правительства Армении. В рамках указанной программы приказом министра здравоохранения был утвержден перечень медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь и услуги и получающих компенсацию за счет средств государственного бюджета по диагностике и лечению COVID-19. В этот перечень также вошла компания ООО «Медлайн Клиник».

Согласно приказу министра здравоохранения, заместителю министра Симоняну было поручено осуществлять координацию медицинского обслуживания, необходимого в связи с коронавирусной болезнью, в том числе и финансирование, а советник министерства здравоохранения Республики Армения по пульмонологии и туберкулезу Л.Е. был назначен ответственным за классификацию пациентов с подтвержденным заболеванием COVID-19 и сортировку пациентов, находящихся на лечении в стационарных условиях, и подлежащих выписке.

По результатам предварительного следствия, проведенного в рамках уголовного производства, установлено, что в рамках вышеуказанной программы директор-учредитель ООО «Медлайн Клиник» Б.Ш. организовал внесение и реализацию заведомо ложных сведений в медицинских документах той же фирмы врачами той же фирмы, а также похитил особо крупную сумму денег по предварительному сговору с теми же лицами.

В частности, Б.Ш. и не менее 8 врачами медицинской организации в истории болезни 385 больных, находившихся на стационарном лечении, были внесены ложные сведения о том, что указанные больные лечились в реанимационном отделении медцентра, а затем представили ложные заключения в министерство здравоохранения.

На основании представленных ложных сведений особо крупная сумма в размере 119 005 000 драмов была перечислена ООО «Медлайн Клиник» из финансовых средств программы «Профилактика, контроль и другие комплексные мероприятия по лечению новой коронавирусной инфекции (Covid-19)».

Заместитель министра здравоохранения Симонян, отвечая за координацию финансирования вышеуказанной программы по приказу министра, а также будучи обязанным осуществлять контроль за выполнением функций по выписке больных коронавирусной болезнью, для того чтобы не ухудшать свои личные отношения с Б.Ш. умышленно не исполнял своих обязанностей, т.е. не осуществил контроль за деятельностью группы выписки, в результате чего члены указанной группы, посещая ООО «Медлайн Клиник», не сопоставляли ложные данные в медицинских картах пациентов, находящихся на стационарном лечении, с реальным состоянием здоровья пациентов и не фиксировали эти несоответствия .

В результате действий Симоняна директор ООО «Медлайн Клиник» Б.Ш. получил возможность присвоить особо крупные суммы в размере 119 005 000 драмов путем мошенничества.

«Учитывая, что имеются факты, свидетельствующие о совершении преступления, 9 марта 2023 г. прокурор Антикоррупционного комитета подал в суд ходатайство о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 308 действовавшего на момент совершения деяния Уголовного кодекса Армении. Ходатайство было удовлетворено. В рамках уголовного производства 10 марта Геворг Симонян, а также директор ООО «Медлайн Клиник» Б.Ш., советник министерства здравоохранения Республики Армения по пульмонологии и туберкулезу Л.Е. и еще 8 человек арестованы. Следствие продолжается», - сообщило агентство Арменпресс.