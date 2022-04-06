Арендную плату для продавцов социально значимых продтоваров предлагают снизить в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов доложил о предпринимаемых мерах по сдерживанию цен на социально значимые товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На еженедельной основе в Офисе цифрового Правительства под председательством Премьер-Министра рассматриваются проблемные вопросы по каждому наименованию социально значимого продовольственного товара». – сказал Ералы Тугжанов на пленарном заседании Мажилиса.

Он обратил внимание на то, что по данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, индекс цен на продовольствие в феврале текущего года в мире вырос на 20,7% в годовом выражении и составил 140,7 пункта, достигнув исторического рекордного уровня, превысив предыдущий рекордный показатель февраля 2011 года на 3,1 пункта.

«На сегодня для сдерживания цен на продукты питания для населения, Правительством широко применяются: меры по заключению форвардных договоров, инструменты установления предельно допустимых розничных цен и контроль за соблюдением требования по розничной надбавке (15%), расследование схем по всей цепочке ценообразования на продовольственные товары и другие», - перечислил зампремьера.

По его словам, местными исполнительными органами в рамках профилактического контроля ведется работа по недопущению превышения 15 % надбавки в «магазинах у дома».

«Кроме того, увеличено финансирование «оборотной схемы» и формирование стабилизационных фондов до 140 млрд тенге, прорабатывается вопрос снижения арендных плат для реализаторов социально значимых продовольственных товаров. Особо хочу отметить, что вышеперечисленные меры позволили сдержать индекс цен на продукты питания за первый квартал текущего года на уровне 10%», - заключил Е. Тугжанов.