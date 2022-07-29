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    Арендное жилье для многодетных в столице: опубликованы итоги программы

    29 Июля 2022, 09:46

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Стали известны результаты программы распределения арендного жилья без права выкупа для многодетных семей в столице, передает МИА «Казинформ».

    Как сообщается на сайте Жилищного фонда акимата города Нур-Султана, Центр жилья объявил о приеме документов по программе «Арендное жилье без права выкупа для многодетных семей» с 18 июня по 24 июня 2022 года, распределено 124 квартиры, из них 18 четырехкомнатных квартир и 106 трехкомнатных квартир.

    В программе смогли принять участие многодетные семьи, состоявшие в очереди на жилье в этой категории до 06.05.2016 года постановки.

    Месторасположение домов: ул. Шакаулы, д. 7; ул. Е 509 д. 7; пр.Тлендиева, д. 44А; ЖК «Акерке».

    Сформированы списки прошедших и непрошедших участников программы.

    Как уточнили в Центре жилья, прием документов по программам проводится только в электронном виде через портал qatysu.zhilfond.kz в указанный период. Отбор проводится согласно дате постановки в очередь и учитывается состав семьи.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Жилье
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