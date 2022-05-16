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    Арендатор и владелец рынка «Алтын Орда» после проверки заплатили 1,5 млрд тенге налогов

    16 Мая 2022, 18:05

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Комитет государственных доходов выявил налоговые нарушения на рынке «Алтын Орда», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КГД Минфина РК.

    В ходе контрольных мероприятий обеспечена регистрация в качестве предпринимателей 2 993 лиц, торгующих на территории рынка «Алтын орда» - и з них в феврале -1371, марте - 1443, апреле – 179 лиц . Общее количество индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, с учетом ранее состоящих на учете, составило 3 324 субъекта. Ранее на территории рынка на учете состоял 331 налогоплательщик.

    Контрольные мероприятия проводились в отношении арендатора рынка - ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» и владельца рынка - ТОО «KURYLYS LTD». В результатае принятых мер в бюджет уплачено налогов на 1,5 млрд тенге, в т.ч. ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» заплатило налогов на 1,4 млрд тенге, ТОО «KURYLYS LTD» внесло в бюджет 92,3 млн тенге.

    Кроме того, по результатам проведенной работы в адрес ТОО «KURYLYS LTD» и ТОО «Altyn Orda QazTrade Ltd» выставлены уведомления по результатам камерального контроля на общую сумму 1,3 млрд тенге, по которым начисление налогов составило 1,1 млрд тенге, взыскано 650 млн тенге.

    Камеральный контроль подразумевает выставление уведомлений органами государственных доходов без проведения налоговой проверки.

    Как сообщалось ранее, 8 февраля 2022 года на расширенном заседании правительства Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил навести порядок в деятельности рынка «Алтын Орда» в Алматинской области.

    Ранее заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков сообщал о выявленных в ходе проверки рынка «Алтын Орда» нарушениях на сумму 1 млрд 600 млн тенге.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Алматы Алматинская область Минфин РК Алтын орда Налоги
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