Аральское море: экологическая катастрофа и пути ее решения

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ – В мире большинство морей находятся в сложном экологическом положении, но в наиболее катастрофическом состоянии находится Аральское море. О причинах экологической проблемы, о том, можно ли спасти Арал, читайте в материале собственного корреспондента МИА «Казинформ».

Хронология катастрофы

Ещё в 1960-е годы Арал считался четвёртым по величине озером в мире площадью почти 70 тысяч квадратных километров (после Каспийского моря, Верхнего озера в Северной Америке и озера Виктория в Африке – прим. ред.). Питали его воды рек Сырдарьи и Амударьи. Бессточный солёный водоём между Казахстаном и Узбекистаном, некогда простирался на 430 километров в длину и на 234 километров в ширину. Здесь обитали 34 вида рыб, из них 24 – промысловые. На казахстанском и узбекском берегах работали по несколько рыбозаводов и судоходных предприятий.

Нерациональное использование воды для орошения полей в советское время вывело из равновесия гидрологическую систему региона и привело к гибели Арала. Лишь в начале 1980-х в СССР появились первые программы помощи жителям Приаралья, однако меры по спасению самого озера почти не обсуждались, кроме знаменитого проекта поворота сибирских рек, который после развала Союза забылся. В 1989 году Арал распался на два водоема: северный Малый Арал (территория Казахстана) и южный Большой Арал (территория Узбекистана). В 2002 году Большое море сократилось и разделилось на восточное и западное. В 2014 году восточное озеро полностью испарилось и исчезло.

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Экологические последствия

Всемирная метеорологическая организация называет усыхание Арала одним из крупнейших антропогенных экологических кризисов XX века. Исчезновение моря оказало системный негативный эффект на флору, фауну, ландшафт и климат Приаралья. В радиусе 100 километров лето стало более жарким и засушливым, а зима – более холодной и продолжительной. Количество атмосферных осадков сократилось в несколько раз. Из 173 видов животных сохранилось всего 38, популяции которых крайне уязвимы.

Колоссальный урон был нанесён ихтиофауне – сокращение площади моря и рост солёности привёл к исчезновению практически всех эндемичных видов, численность рыбы в прилегающих озёрных системах сократилась в 20 раз, а в Большом Арале рыбы не осталось вообще.

Вместо водной глади на высохшей части озера образовалась песчано-соляная пустыня Аралкум площадью 5,5 млн гектаров. Отсюда в атмосферу ежегодно поднимается свыше 75 млн тонн песка с примесями пестицидов и химикатов, использовавшихся при орошении хлопковых полей и затем поступавших в море с речным или подземным стоком. Шлейф пыли достигает в длину 600 км, а высота подъёма частиц – до 4 км. Ядовитые соли Аральского региона обнаружены в крови пингвинов Антарктиды, в лесах Норвегии, на ледниках Гренландии, Тянь-Шаня и Памира. Загрязнение ледников усиливает и без того активное таяние, вызванное глобальным изменением климата.

Пыльные бури являются крайне негативными экологическими факторами, прямо влияющими на здоровье людей. У жителей Приаралья растёт распространённость заболеваний глаз и органов дыхания, анемии, сахарного диабета, респираторных и онкологических заболеваний.

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Опыт водного сотрудничества в Центральной Азии

По мнению экспертов, восстановить Аральское море в полной мере уже не получится. Важнейшая задача – сократить губительное воздействие острого экологического кризиса. Руководство стран Центральной Азии в меру своих возможностей пытается внести лепту в спасение Арала и Приаралья.

Время показало необходимость и важность наличия в Центральноазиатском регионе координирующего органа как Международный фонд спасения Арала (МФСА), которой был создан 4 января 1993 года главами пяти государств – Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.

МФСА способствовал качественно новым межгосударственным отношениям в регионе, укреплению регионального сотрудничества, бесконфликтному разрешению сложных водохозяйственных вопросов. Фонд и его организации стали платформой для переговорного процесса между странами, донорскими и международными организациями. Были приняты ряд договоров и соглашений о сотрудничестве в сфере вододеления, совместного управления, использования и охраны водных ресурсов региона, реализованы несколько программ действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря. В декабре 2008 года МФСА получил статус наблюдателя в ООН.

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Казахстанский опыт восстановления Малого Арала

Первые практические шаги были предприняты Казахстаном в начале 90-х годов. Первым делом нужно было отделить северную часть Арала от южной, что позволило бы начать восстанавливать уровень Малого Арала, который к тому времени упал до отметки ниже 40 м от уровня Балтийского моря. Работы по возведению песчаной дамбы были начаты в 1992 году, но уже в следующем 1993 году она была размыта. Повторная попытка в 1997 году также не увенчалась успехом.

Между тем, проблема усугублялась и к 2003 году уровень Арала упал до 30 м по «балтийской шкале». В этом же году Казахстан начал работу над крупномасштабным комплексным проектом «Регулирование русла реки Сырдарьи и сохранение северной части Аральского моря» (РРССАМ). С помощью кредита от Всемирного банка в $64,5 млн и $21,29 млн из бюджета Казахстана были построены гидроузел Аклак, благодаря которому вода из Сырдарьи стала попадать в залив Большой Сарычеганак, комплекс сооружений Айтек, а также защитные дамбы на Сырдарье.

Главным итогом стало возведение в 2005 году Кокаральской плотины и восстановление северной части моря - Малого Арала. При этом Арал приятно удивил специалистов. Тех уровней, которых предполагалось достичь только в 2010 году, море-озеро достигло уже в 2007 году. И не только по уровню водной поверхности (42 метра по Балтийской шкале), но и по солености. К 2008 году она опустилась с 23 промилле до 17, а сегодня уже находится на уровне ниже 10. Одновременно с этим площадь воссоздаваемого моря выросла почти на треть до 3 100 кв. км, а запасы воды в 2,5 раза – до 27 кубических км. Вновь быстро стали расти популяции видов рыб и даже возобновился ее промысел.

Фото: zooclub.ru





Первый этап спасения позволил не только стабилизировать ситуацию, но и повернул все вспять. Следующим важным этапом станет наращивание на 6 метров Кокаральской плотины, что позволит поднять уровень воды в Северном Арале до 48 метров, что всего на 5 метров ниже уровня 1960 года. При этом площадь моря вырастет еще в полтора раза до 4 600 квадратных километров, а его объем увеличится более чем в два раза до 59 кубических килеметров. Это подведет море почти к Аральску, к которому будет прорыт судоходный канал.

В 2021 году стартовал проект «Озеленение осушенного дна Аральского моря: пилотирование закрытой системы выращивания саксаула». К 2023 году на казахстанской части Аральского дна саксаулом засажено свыше 300 тысяч гектаров. В течение ближайших лет в рамках комплексного плана воспроизводства лесов и увеличения объемов лесоразведения Кызылординской области на 2021-2025 годы планируется высадить на бывшем дне Аральского моря еще 177,5 млн саженцев деревьев. Согласно этому плану, саксауловые леса в Кызылординской области создадут еще на более 400 000 гектаров. Для реализации масштабного проекта из областного и республиканского бюджетов направят 1,9 млрд тенге.

По расчётам учёных, четырёхлетний саксаул на площади 1 га ежегодно поглощает 1158, 2 кг углекислого газа, вырабатывает 835,4 кг кислорода и удерживает свыше 800 тонн песка ежегодно.

В рамках национальной программы по комплексному использованию водных ресурсов, экологии и социально-экономическому направлению в Казахстане было выполнено 142 проекта на общую сумму 550,95 млн долларов. Основные усилия были направлены на решение социально-экономических вопросов жителей Приаралья.

Фото: musorniy.ru

Сегодня Малый Арал восстанавливается, правда не таким, каким он был 50 лет назад. Но, то, что воссоздается прямо сегодня, позволяет надеяться на то, что уже очень скоро новый Арал возродится.

Опыт Узбекистана по восстановлению экосистемы

Правительство Узбекистана на национальном уровне уделяет большое внимание проблемам Арала и Приаралья. В 2017 году была принята госпрограмма по развитию региона на 2017-2021 годы, предусматривающая системные меры по смягчению негативных последствий высыхания Аральского моря для развития сельского хозяйства и жизни людей. В том же году был учрежден Фонд развития региона Приаралья.

В рамках программы комплексного социально-экономического развития Каракалпакстана на 2020−2023 годы из запланированных 1359 проектов реализованы около 750, создано более 4500 рабочих мест. В конце 2018 года был создан Многопартнерский трастовый фонд по человеческой безопасности для Приаралья под эгидой ООН. В рамках трастового фонда привлечено более 230 млн долларов в виде прямых поступлений и параллельного финансирования. Кроме того, принимаются меры по развитию альтернативной энергетики в регионе Приаралья.

В 2018 году по инициативе президента Узбекистана Шавката Мирзиёева была запущена правительственная программа «Спасём Арал». За истекший период МЧС и лесными хозяйствами страны на высохшей части Арала был создан 1,62 млн гектара леса из саксаула, тамарикса и других пустынных растений. В течение 2023 года планируется высадить еще 100 тысяч гектаров лесных насаждений. По оценке узбекских специалистов, при успешном развитии проекта высадки зелёных полос в срок до 12 лет экологическая ситуация в Приаралье должна значительно улучшиться.

Фото: musorniy.ru



18 мая 2021 года в ходе пленарного заседания 75-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН по предложению главы Узбекистана была единогласно принята специальная резолюция об объявлении региона Приаралья зоной экологических инноваций и технологий. В резолюции подчёркивается важность активизации регионального сотрудничества в реализации совместных мероприятий по преодолению последствий кризиса Аральского моря и стабилизации экологической обстановки в регионе.

Еще недавно многие эксперты считали Аральское море безвозвратно потерянным. Однако успехи в восстановлении северного Малого Арала показывают, что значительные по размеру участки этого водоема вполне могут снова стать экологически и экономически продуктивными.

История Аральского моря – не только наглядный пример способности современного технологического общества губить мир природы. Она же демонстрирует огромные возможности человека в деле восстановления окружающей среды.