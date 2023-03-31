Апрель в Казахстане начнется с солнечной погоды

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В ближайшие три дня погоду на большей части Казахстана будет определять обширный северо-западный антициклон, ожидается солнечная погода без осадков, передает МИА «Казинфомр» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Холодные воздушные массы в дневные часы начнут постепенно прогреваться. Лишь западные, южные и юго-восточные регионы республики будут под влиянием южного циклона с активными фронтальными разделами, в связи с этим ожидается неустойчивая погода, пройдут обильные дожди с грозами», - говорится в сообщении синоптиков.

По Казахстану, согласно прогнозу, ожидается усиление ветра 15-25 м/с, на юге с пыльной бурей. На юге и юго-востоке ночью прогнозируются заморозки 1-6 градусов.

Ожидается постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы на западе и северо-западе до 13-20 тепла, на севере - до 7-15 тепла, в центре страны - до 10-20 тепла, на востоке - до 0-10 тепла, на юго-востоке - до 5-18 тепла.



