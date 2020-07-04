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    Аппарат ИВЛ подарили акмолинским медикам

    4 Июля 2020, 19:35

    КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - Медики Акмолинской области призвали бизнесменов оказать посильную помощь в борьбе с коронавирусом. Одним из первых на призыв помочь в такой сложный период откликнулось лечебно-профилактическое учреждение «Авиценна». Сотрудники преподнесли в дар аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ), передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу управления здравоохранения.

    «Во всём мире ряд коммерческих компаний и частные медицинские центры подключаются к борьбе с коронавирусом, за свой счет приобретая для больниц столь важное сейчас медицинское оборудование и средства индивидуальной защиты», - рассказали в управлении здравоохранения Акмолинской области.

    В выходные руководитель ведомства Сулен Ильясов провел встречу с представителями частных медицинских организаций, призывая в этот непростой период оказать сфере здравоохранения посильную помощь.

    Одним из первых откликнулось лечебно-профилактическое учреждение «Авиценна», которое преподнесло в дар аппарат искусственной вентиляции лёгких Drager Evita XL производства Германии.

    «В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации в регионе и увеличением количества пациентов с диагнозом пневмония и COVID-19, наша организация хочет внести свою лепту в борьбу с коронавирусной инфекцией», - прокомментировала директор ЛПУ «Авиценна» Жанар Молдантаева.

    Отметим, что современная техника предназначена для инвазивной и неинвазивной вентиляции лёгких у взрослых и детей.

    «Заболевание COVID-19 поражает преимущественно нижние дыхательные пути, и у 20% людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, он проникает глубоко в легкие. При этом состояние больного быстро становится критическим, и самых тяжелых пациентов необходимо срочно поместить в отделение интенсивной терапии и подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких»,- добавили в ведомстве.

    «Уверен, с помощью данного аппарата акмолинские доктора смогут спасти немало жизней. Наши жители, наши коллеги однозначно оценят такой важный подарок.

    Сейчас нам всем необходимо сплотиться и направить все свои силы на борьбу с распространением коронавируса, помочь пациентам, имеющим диагноз COVID-19», - подчеркнул руководитель управления С. Ильясов.

    Автор:

    Оксана Матасова

    Бизнес Акмолинская область Благотворительность Акимат Здравоохранение
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