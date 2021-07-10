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    АПК: 16 магистральных каналов оцифруют до конца года в Казахстане

    10 Июля 2021, 12:29

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Премьер-Министр РК Аскар Мамин рассказал о работе по восстановлению орошаемых земель, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продолжается работа по восстановлению орошаемых земель путем модернизации ирригационной инфраструктуры. В текущем году запланирована реконструкция 1050 км. В результате, при транспортировке потери снизятся на 200 млн куб.м, будет восстановлено 78 тыс. гектар орошаемых земель», - сказал Аскар Мамин на расширенном заседании Правительства.

    По его словам, проводится активная работа по цифровизации магистральных каналов.

    «До конца года будет оцифровано 16 каналов. С учетом полученного опыта в течение ближайших 5 лет будут оцифрованы все основные каналы страны. Модернизация инфраструктуры АПК обеспечит производство сельскохозяйственной продукции на сумму 66 млрд тенге и создание 16 тыс. рабочих мест в текущем году», - заключил Премьер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сельское хозяйство Цифровой Казахстан Расширенное заседание Правительства 10.07.2021
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