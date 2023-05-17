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    Апелляционный суд оставил в силе приговор экс-президенту Франции Николя Саркози

    17 Мая 2023, 20:37

    ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - Бывший президент Франции Николя Саркози проиграл апелляцию на приговор, вынесенный ему в марте 2021 года по обвинению в коррупции и попытке подкупа судьи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Би-Би-Си.

    Он был приговорен к трем годам тюремного заключения, однако два из них назначены условно.

    Парижский апелляционный суд также постановил, что Саркози может избежать тюрьмы и провести год заключения дома, при этом для контроля за его передвижениями будет использоваться электронный браслет. Ему было запрещено занимать государственные должности в течение трех лет.

    1 марта 2021 года суд приговорил Саркози к трем годам заключения по так называемому делу о прослушках 2014 года. Тогда он и его адвокат Тьерри Эрзог были признаны виновными в попытке получить у прокурора Жильбера Азибера незаконным способом информацию о расследовании другого дела - о предположительно незаконном финансировании президентской кампании 2007 года со стороны дочери основателя компании L'Oreal Лилиан Беттанкур.

    По версии следствия, Саркози и Эрзог обещали Азиберу в обмен на информацию должность в Монако, но не выполнили это обещание. В прокуратуре, тем не менее, эпизод расценили как проявление коррупции.

    Адвокаты Саркози обжаловали решение, и пока суд рассматривал аппеляцию, бывший президент находился на свободе.

    Это одно из нескольких коррупционных дел, связанных с бывшим президентом. Сам Саркози отрицает какие бы то ни было правонарушения.

    В начале мая прокуроры потребовали, чтобы он предстал перед судом в связи с обвинениями в том, что правительство Ливии незаконно содействовало его президентской кампании 2007 года. Однако решение о передаче дела в суд пока не принято.

    67-летний Саркози стал первым бывшим президентом Франции, приговоренным к тюремному заключению.

    Николя Саркози занимал пост президента один пятилетний срок с 2007 года. Он проводил жесткую антииммиграционную политику и стремился реформировать экономику Франции, изрядно пострадавшую от мирового финансового кризиса.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

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