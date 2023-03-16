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    АО «КазТрансОйл» в марте планирует осуществить транзит 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан

    16 Марта 2023, 14:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В соответствии с графиком поставок нефти, утвержденным Министерством энергетики Республики Казахстан, АО «КазТрансОйл» в марте планирует транспортировать 25 тысяч тонн российской нефти в Узбекистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу КМГ.

    Транспортировка будет осуществляться через территорию Казахстана в Узбекистан по маршруту Омск - Павлодар - Шымкент - нефтеналивная эстакада Шагыр (налив в железнодорожные цистерны).

    В 2023 году ожидаемый объем транзита российской нефти в Узбекистан по системе магистральных нефтепроводов АО «КазТрансОйл» составит 250 тысяч тонн.

    АО «КазТрансОйл» - национальный оператор по магистральному нефтепроводу. Входит в группу АО НК «КазМунайГаз». Владеет диверсифицированной сетью магистральных нефтепроводов протяженностью 5,4 тысячи км.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    КазМунайГаз Россия Узбекистан Нефть
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