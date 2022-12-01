Антониу Гутерриш и Пан Ги Мун поздравили Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В адрес Касым-Жомарта Токаева продолжают поступать поздравительные письма и телеграммы по случаю переизбрания Президентом Республики Казахстан. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своем поздравлении пожелал Главе государства успехов и отметил, что Казахстан остается незыблемым и надежным сторонником мультилатерализма и Организации Объединенных Наций.

«Я с нетерпением ожидаю продолжения тесного сотрудничества с Вами по вопросам, представляющим общий интерес, в том числе через Региональный центр превентивной дипломатии по Центральной Азии и Страновую группу Организации Объединенных Наций в Казахстане. ООН рассчитывает на поддержку и выполнение обязательств Казахстана по совместному противодействию глобальным вызовам, особенно в сферах безопасности, устойчивого развития, продвижения прав человека и гендерного равенства», – говорится в телеграмме.

8-й Генеральный секретарь ООН, Председатель Ассамблеи Глобального института зеленого роста Пан Ги Мун тепло поздравил Касым-Жомарта Токаева с переизбранием на пост Президента Республики Казахстан.

«Региональное значение Казахстана и Ваше лидерство позволят Глобальному институту зеленого роста внести более значительный вклад в региональное устойчивое развитие. С нетерпением ждем совместной работы с Вами, чтобы продвигать перспективы зеленого роста, демонстрировать мировому сообществу лидерство в области изменений климата и оставить чистую планету нашим будущем поколениям», – написал Пан Ги Мун.

Свои поздравления в адрес Касым-Жомарта Токаева также направили Президент Европейского Совета Шарль Мишель, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Хранитель двух святынь – Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Наследный принц Королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, Король Иордании Абдалла II, Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани, заместитель Эмира Катара Абдалла бен Хамад Аль Тани, Премьер-министр Катара Халед бен Халифа Бен Абулазиз Аль Тани, Эмир Кувейта Науаф аль-Ахмад аль-Джабир аль Сабах, Султан Омана Хайсам бен Тарик, Президент Палестины Махмуд Аббас, Президент Мальдив Ибрагим Мохамед Солих, Президент Венгрии Каталин Новак, Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, Президент Польши Анджей Дуда, Президент Хорватии Зоран Миланович, Президент Финляндии Саули Ниинистё, Король Нидерландов Уильям-Александр, Президент Австрии Александр Ван дер Беллен, Президент Латвии Эгилс Левитс, Президент Литвы Гитанас Науседа, Президент Эстонии Алар Карис, Президент Словакии Зузана Чапутова, Президент Словении Борут Пахор, Президент Болгарии Румен Радев, Президент Северной Македонии Стево Пендаровски, Президент Кипра Никос Анастасиадис, Премьер-министр Индии Нарендра Моди, Премьер-министр Японии Фумио Кишида, Президент Республики Корея Юн Сок Ёль, Президент Сингапура Халима Якоб, Председатель Правительства России Михаил Мишустин, Высокий представитель Генерального секретаря ООН по Альянсу цивилизаций Мигель Анхель Моратинос, Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин, Патриарх Московский и всея Руси Кирилл, Патриарх Иерусалимский Феофил III, Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудичества Чжан Мин, Верховный Комиссар по делам национальных меньшинств ОБСЕ Кайрат Абдрахманов, Генеральный директор Исламской организации по продовольственной безопасности Ерлан Байдаулет, Генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Султан Раев, Председатель Конференции католических епископов Средней Азии епископ Хосе Луис Мумбиела-Сьерра, основатель Всемирного экономического форума Клаус Шваб и многие другие.



