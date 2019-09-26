Антологии современной казахской литературы на английском языке презентовали в Британской библиотеке

ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ - 25 сентября в Британской библиотеке состоялась презентация антологий современной казахской поэзии и прозы на английском языке, передает МИА «Казинформ».

Перевод и издание сборников казахской литературы на английском языке были выполнены издательством Кембриджского университета при участии опытных британских специалистов в области художественного перевода.

Предисловия к антологиям написаны авторитетными представителями современного британского академического сообщества. Так, антологию современной казахской прозы английскому читателю через свое предисловие представил генеральный директор Британского совета сэр Сиарен Девейн. Автор предисловия к сборнику современной казахcкой поэзии – профессор литературы Джейсон Хардинг.

Англоязычные антологии казахской прозы и поэзии, опубликованные издательством Кембриджского университета и презентованные в крупнейшей библиотеке мира, будут доставлены в более чем 8 тысяч библиотек, университетов и научных центров Великобритании, США, Канады, Австралии, Новой Зеландии и еще десятка других стран, говорящих на английском языке.

В презентации приняли участие руководители Британского совета, издательства Кембриджского университета, Британской библиотеки, а также переводчики, литературные редакторы, критики и обозреватели. С казахстанской стороны в мероприятии приняли участие помощник Президента РК, секретарь Национальной комиссии по реализации программы «Рухани жаңғыру» Аида Балаева, Чрезвычайный и Полномочный Посол РК в Великобритании Ерлан Идрисов, исполнительный директор Национального бюро переводов Рауан Кенжеханулы, заместитель председателя Союза писателей Казахстана Акберен Елгезек.

Как известно, перевод сборника образцов современной казахстанской литературы на 6 языков ООН реализуется в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Проект в свою очередь является составной частью программы «Рухани жаңғыру», инициированной Первым Президентом Республики Казахстан - Елбасы Н.А.Назарбаевым. Задача проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире» – представить миру достижения современного Казахстана в области литературы, музыкального и изобразительного искусства, хореографии, кино и театра.

Выступая на презентации, Аида Балаева отметила: «Наш проект – это часть программы духовной модернизации «Рухани жангыру», предложенной Первым Президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым в апреле 2017 года. Ее стержневая идея заключается в том, что в современном мире конкурентоспособность нации определяется культурным и интеллектуальным потенциалом... Сегодняшняя презентация – это результат работы в рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире». Он нацелен на то, чтобы представить на всех континентах казахстанские достижения в литературе, музыке, изобразительном искусстве, театре и кино. Уверена, что наш общий проект окажется востребованным, продолжится на системной основе и станет фундаментом для еще более интенсивного межкультурного диалога». В рамках программы «Рухани жаңғыру» впервые избранные произведения 60 казахстанских авторов переведены на шесть основных языков мира. Проект реализован при участии ведущих издательских организаций Великобритании, Франции, Испании, Египта, Китая и России. Они будут распространены в более чем 90 странах мира на 5 континентах. Это означает, что 2,6 миллиарда человек смогут ознакомиться с лучшими образцами казахской литературы, которые ранее были недоступны для мировой аудитории. Высокая оценка качества изданий, которую мы уже получаем от специалистов, стала возможной благодаря поддержке наших друзей из издательства Кембриджского университета и Британского совета. От лица Казахстана и наших авторов хотела бы выразить искреннюю признательность партнерам».

О проекте:

В рамках проекта «Современная казахстанская культура в глобальном мире», являющегося одним из направлений программы «Рухани жаңыру», реализован перевод и издание двух антологий современной казахстанской литературы. Это – «Антология современной казахстанской поэзии» и «Антология современной казахстанской прозы». Объем каждой из антологий составит порядка 500 страниц, в каждую из антологий вошли избранные работы 30 казахстанских авторов.

Стратегическим партнером проекта перевода и издания антологий на английском языке выступает «Британский совет», который оказывает экспертную поддержку проекту. Ключевым партнером-издателем выступило издательство Кембриджского университета (Сambridge University Press), которое в партнерстве с Национальным бюро переводов реализовало весь комплекс работ по литературной переработке подстрочников, предпечатной подготовке, печати, распространению, а также представлению и продвижению изданий в англоязычных странах.