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      Образование

    Антитеррористические учения пройдут в школах Павлодарской области

    16 Мая 2023, 19:15

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В учреждениях образования Павлодарской области проверят технические средства защиты, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

    18 мая в 10:00 областное управление образования совместно с региональными департаментами полиции и по чрезвычайным ситуациям проведут антитеррористические учения. В них примут участие учащиеся всех государственных и частных школ, педагоги и сотрудники организаций образования.

    В ходе учений планируются следующие мероприятия:

    – инструктаж персонала школы, в том числе сотрудников охранных организаций, согласно утвержденным алгоритмам (действия и обязанности);

    – инструктаж учащихся школ согласно алгоритмам;

    – учебно-тренировочные занятия по эвакуации персонала и учащихся;

    – проверка функционирования технических средств (тревожная кнопка, турникеты и видеокамеры), а также оперативности реагирования частных охранных организаций в случае их вызова через тревожные кнопки.

    Как сообщил руководитель отдела воспитательной работы и дополнительного образования управления образования Бекбатыр Айтмахан, одна из основных целей учений – обеспечение безопасности учащихся в случае возникновения чрезвычайной ситуации или акта терроризма.

    «Учащиеся и педагоги должны быть обучены правильным процедурам эвакуации и действиям, которые помогут им сохранить свою жизнь и здоровье», – отметил Бекбатыр Айтмахан.

    15 мая в управлении провели установочное совещание со всеми директорами школ области с участием сотрудников органов полиции и ЧС.

    Информацию об итогах учений разместят на интернет-ресурсах местных исполнительных органов.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Учения Павлодарская область Образование Безопасность
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