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      Жамбылская область

    Антитеррористические учения проходят в Таразе

    25 Апреля 2023, 13:33

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - В Таразе проходят антитеррористические учения, передает МИА «Казинформ».

    «25 апреля текущего года Жамбылским областным оперативным штабом по борьбе с терроризмом в Таразе проводятся учения «Тараз-Антитеррор-2023». Целью мероприятия является отработка практических навыков сил и средств правоохранительных и специальных органов по экстренному реагированию и пресечению условного акта терроризма. Призываем граждан с пониманием отнестись к проводимым учениям, соблюдать меры безопасности и выполнять законные требования представителей государственных органов», - говорится в сообщении областного оперштаба по борьбе с терроризмом.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Учения Жамбылская область Борьба с преступностью
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