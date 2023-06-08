Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+27+29℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Жамбылская область

    Антинаркотические билборды установили в Жамбылской области

    8 Июня 2023, 09:36

    ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Правоохранительные ведомства совместно с местными исполнительными органами Жамбылской области активизируют борьбу с наркопреступностью, принимая комплексные меры по противодействию этому чрезвычайно опасному социальному явлению, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Жамбылской области, в областном центре городе Таразе, а также в населенных пунктах районов области, установлено 29 баннеров и билбордов антинаркотического характера. В регионе проводится комплекс антинаркотических мероприятий, направленных на повышение наркологической грамотности населения и пропаганду здорового образа жизни.

    В Казахстане с 26 мая проходит месячник по противодействию наркомании и наркобизнесу. В ведомстве считают, что главная задача месячника - объединить общество, активизировать превентивную работу для сохранения здоровья детей подростков и молодежи. Это требует широкого информирования населения с использованием современных методов визуализации и обсуждения проблем наркомании.

    «Помимо работы, направленной на выявления правонарушений в сфере незаконного оборота наркотических средств, в Жамбылской области проводится активная профилактическая антинаркотическая работа. В учебных заведениях области организуют лекции, обсуждения, демонстрируют документальные фильмы о вреде наркотиков, проводят интерактивные занятия, круглые столы. Целевая аудитория – это молодые люди, которые чаще всего подвержены дурному влиянию и, ввиду своей незрелой психики, могут попасть на уловки преступников», - отметил начальник управления по противодействию наркопреступности департамента полиции Жамбылской области подполковник полиции Алим Бажикбаев.


    Как сообщилось, в ходе республиканского месячника по борьбе с наркоманией в Жамбылской области из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств.

    За 4 месяца 2023 года жамбылской полицией выявлено 193 наркоправонарушения, в том числе 76 преступлений и 117 уголовных проступков. Из незаконного оборота изъято более 528 кг наркотических средств. Проведено 250 профилактических мероприятий в учебных заведениях с охватом более 3 тысяч студентов.

    Жамбылская область находится под пристальным контролем со стороны директивных органов всех служб как сырьевая база дикорастущей конопли. Шуская долина считается серьезным источником наркоугрозы из-за масштабных плантаций этого растения. Площади произрастания конопли определяются цифрой в 138 тысяч га. Ежегодно в Казахстане проводится республиканское оперативно-профилактическое мероприятие «Карасора-2022» с целью выявления и пресечения фактов заготовки и вывоза наркотиков, и основной акцент при этом делается на Жамбылскую область, как на регион, наиболее подверженный этому социально опасному явлению.

    Автор:

    Галина Скрипник

    Жамбылская область Борьба с преступностью Борьба с наркотиками
    Новости по теме
    Новости по теме
    Подозреваемого в торговле наркотиков задержали в Талдыкоргане
    Свыше 20 тонн дикорастущей конопли сожгли в Жамбылской области
    На 18 млн тенге обманули мошенники жительницу Кокшетау
    Незаконную деятельность 7 игровых точек пресекли в Туркестанской области
    Популярное
    1 Марат Тажин освобожден от должности чрезвычайного и полномочного посла РК в Чехии
    2 70 комплектов золотых украшений пытались незаконно ввезти в Астану
    3 В Астане запускают новый пригородный маршрут
    4 Касым-Жомарт Токаев назначил ряд послов в иностранных государствах
    5 Члены Национального курултая встретились в Туркестане