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    Антикор завершил следствие по делу бывшего руководителя Управления спорта Алматы

    26 Октября 2022, 20:13

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Алматы завершил следствие в отношении бывшего руководителя городского управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

    В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.

    «Бывший заместитель акима Алматы Бабакумаров Е. подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы «Спорттық Алматы». Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Алматы Борьба с преступностью Коррупция Борьба с коррупцией
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