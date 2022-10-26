Антикор завершил следствие по делу бывшего руководителя Управления спорта Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Департамент Антикоррупционной службы по Алматы завершил следствие в отношении бывшего руководителя городского управления спорта и других лиц по факту хищения 367,5 млн тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента.

В настоящее время проводится ознакомление участников уголовного процесса с материалами дела.

«Бывший заместитель акима Алматы Бабакумаров Е. подозреваемым по данному уголовному делу не проходит, он допрашивался в качестве свидетеля по обстоятельствам выделения денежных средств и реализации комплексной городской программы «Спорттық Алматы». Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит», - сообщили в пресс-службе ведомства.



