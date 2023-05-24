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    Антикор завершил расследование по делу Казселезащиты

    24 Мая 2023, 16:09

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба по Алматинской области завершила досудебное расследование в отношении руководителей ГУ «Казселезащита» МЧС РК, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Как сообщили в ведомстве, им инкриминировано получение взяток в крупном и особо крупном размерах на общую сумму 396 млн тенге от предпринимателей за подписание актов выполненных работ и общее покровительство.

    С санкции следственного суда подозреваемые находятся под стражей.

    В настоящее время уголовное дело в порядке статьи 300 УПК РК передали в Прокуратуру Алматинской области для решения вопроса о направлении в суд.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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