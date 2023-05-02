Антикор зафиксировал факты платного доступа поставщиков школьного питания к MektepMenu

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба рекомендовала Министерству просвещения отменить практику заключения необоснованных договоров по предоставлению доступа поставщикам питания к порталу MektepMenu, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

Эту проблему озвучили поставщики вместе с Ассоциацией розничной торговли и общественного питания.

Суть обращения заключалась в необоснованном взимании платы за размещение фото меню и блюд на портале MektepMenu, который интегрирован с информационной системой Kundelik.

Согласно приказу министра образования и науки от 31 октября 2018 года школы должны публиковать меню питания на сайте. По разъяснению Министерства просвещения, размещение данной информации возможно на бесплатной основе на интернет-ресурсах (Instagram, Facebook, Kundelik, Bilimal). Но с ноября 2022 года поставщики питания по рекомендации Управления образования стали заключать договора с компанией «NetInfoDistribution» и публиковать меню на портале MektepMenu на платной основе.

Поставщики отмечают, что оплата таких услуг является дополнительным расходом и ложатся на плечи родителей.

Столичным департаментом Антикора установлены 12 поставщиков. Они обеспечивают питанием 94 школы столицы. За доступ к MektepMenu уже оплачено более 2,5 млн тенге.

Аналогичные факты выявлены в 7 регионах. Установлены 117 поставщиков, работающих в 405 школах.

В целях защиты прав предпринимателей Антикоррупционная служба провела встречу с представителями Министерства просвещения, Управления образования, ТОО «Kundelik» и «NetInfoDistribution». По итогам встречи принято решение о возобновлении бесплатного размещения меню питания на информационных системах. И договоры поставщиков с ТОО «NetInfoDistribution» были расторгнуты. Однако последующий мониторинг портала государственных закупок показал, что уже школьные учреждения стали проводить конкурс по предоставлению услуг по доступу к порталу MektepMenu и заключать договоры с NetInfoDistribution. Столичным Антикором была проведена повторная встреча с Управлением образования и рекомендовано размещать информацию о питании на бесплатной основе без привлечения третьих лиц. Результаты конкурса были отменены и договоры расторгнуты. Предотвращено неэффективное использование 5,5 млн тенге.

Аналогичные факты были обнаружены в 169 школах других регионов (г. Шымкент, Алматы, Восточно-Казахстанская, Актюбинская, Павлодарская, Атырауская, Абайская, Кызылординская, Костанайская, Западно-Казахстанская области) на сумму более 13 млн тенге.

Таким образом, Антикоррупционная служба направила письмо в Министерство просвещения по обеспечению возможности бесплатного размещения меню питания школьников на портале Kundelik без компаний-посредников, так как вовлечение третьих лиц влечет необоснованные затраты и неэффективное использование бюджетных средств.

Вместе с тем, территориальным департаментам Антикора поручено проконтролировать отмену государственных закупок на услуги MektepMenu.



