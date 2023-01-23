Антикор задержал гендиректора «Алматинских тепловых сетей»

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Антикоррупционной службе подтвердили информацию о задержании генерального директора «Алматинских тепловых сетей» Куаныша Бейсенбинова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В пресс-службе Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции обещали предоставить подробную информацию чуть позже.

Ранее в СМИ сообщалось, что Куаныш Бейсенбинов подозревается в получении взятки в размере 16 млн тенге у поставщика ТОО «Спецкоммун» за покровительство и подписание акта выполненных работ по госзакупкам реконструкции тепловых сетей в Алматы.

Куаныш Бейсенбинов стал руководителем ТОО «Алматинские тепловые сети» в 2018 году.



