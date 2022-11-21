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    Антикор в Атырау предотвратил хищение из бюджета 43 млн тенге

    21 Ноября 2022, 19:45

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционное ведомство в Атырау предотвратило хищение из бюджета 43 млн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Злободневные вопросы, которые не находят решения именно из-за непрозрачности процессов, наличия административных барьеров, несовершенства законодательства, коррупционных рисков, находятся на особом контроле Антикора», - отметили в ведомстве.

    Так, департаментом установлены риски хищения бюджетных средств путем подписания фиктивных актов выполненных работ при строительстве инженерно-коммуникационной инфраструктуры в Индерском районе. Между отделом строительства Индерского района и ТОО «Байсын-А» был заключен договор на прокладку водоснабжения на правобережную часть в селе Аккала Индерского района на сумму более 1 млрд тенге.

    «Заказчиком подписаны акты выполненных работ за октябрь и июнь, а также произведена оплата, однако фактически работы не выполнены. Не установлены опоры из бетона, трубопроводы из полиэтиленовых труб, щебеночное основание и другие устройства. Примерная сумма ущерба составила более 43 млн тенге», - сообщили в антикоррупционном ведомстве.

    Выявленные нарушения подтверждены заключением специалиста управления государственного архитектурно-строительного контроля Атырауской области и департамента внутреннего государственного аудита по Атырауской области. В настоящее время, согласно ответу акимата Атырауской области, нарушения устранены, объект будет сдан своевременно и в полном объёме.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Борьба с коррупцией
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