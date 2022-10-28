Антикор прокомментировал задержание экс-полицейского

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях распространяются сведения о длительном содержании под стражей Акимбаева А., якобы подозреваемого в совершении незначительных уголовных правонарушений, подследственность которых не относится к Антикоррупционной службе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по противодействию коррупции РК.

«Антикоррупционная служба завершила досудебное расследование по фактам совершения тяжких коррупционных преступлений в отношении должностных лиц государственных органов. При задержании должностных лиц Акимбаев А. (бывший оперативный сотрудник полиции, уволенный по отрицательным мотивам), имеющий родственные отношения с одним из подозреваемых, препятствовал проведению следственных действий, укрыл вещественные доказательства, уличающие фигурантов в совершении коррупционных преступлений. Его родственнику, подозреваемому в тяжком коррупционном преступлении, удалось скрыться. Позже его задержали. В настоящее время он признал инкриминируемые деяния. С учетом собранных доказательств деяния Акимбаева А. квалифицированы как укрывательство коррупционного, тяжкого преступления, воспрепятствование производству досудебного расследования и применение насилия в отношении представителей власти», - сообщили в пресс-службе ведомства.

Квалификацию деяния Акимбаева А. утвердил надзирающий прокурор. С санкции следственного суда его взяли под стражу, так как его деяния неразрывно связаны с действиями других фигурантов коррупционного уголовного дела.



