Антикор Атырау взял на контроль строительство соцобъектов в Индерском районе

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Руководитель Антикоррупционной службы Атырауской области Ерлан Досанов вместе с акимом района и членами общественного совета, СМИ посетил проблемные объекты Индерского района, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента Агентства по противодействию коррупции РК.

Ерлан Досанов ознакомился с ходом строительства инженерно-коммуникационной инфраструктуры (водоснабжение) в селе Аккала и причинами приостановки строительства 4-х этажного 48-ми и 80-квартирных жилых домов в мкр. Коктем, а также физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Коктогай.

В ходе встреч Ерлан Досанов особо обозначил приоритетные направления работы - это качество дорог, дефицит пресной воды, износ электросетей, неблагоприятная экологическая ситуация, нехватка кадров в медицине.

«Утверждена карта коррупционных рисков, в которой наиболее точечно отражены проблемный вопросы области: экология, медицина, дороги и инфраструктура, а также олигополия. Поэтому в целях предотвращения хищения и эффективного использования бюджетных средств каждый объект будет находиться под контролем», - сказал он.

В целях обсуждения данных актуальных проблем был собран актив района во главе с акимом района Дарыном Шамуратовым. Отдельное совещание было проведено с членами Комиссии по противодействию коррупции при oбщественном совете района.

Глава Антикора Атырауской области отметил важность мгновенного реагирования на проблемные вопросы, которые сегодня тревожат население региона. Также собравшиеся проинформированы о приоритетах новой Антикоррупционной концепции, новеллах по усилению ответственности за коррупцию.

В свою очередь, аким района Дарын Шамуратов заверил, что данные недостатки и замечания по проблемным объектам будут устраняться.

В завершение встречи Ерлан Досанов провел личный прием граждан и предпринимателей по вопросам сноса аварийных домов, ненадлежащего качества работы технадзора, отсутствия интернета и дорог в новых микрорайонах и отметил, что замечания, которые требуют решения, будут проработаны совместно с акиматом района.



