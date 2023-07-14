Ансамбль неслышащих танцоров «Sensitive» из СКО завоевал гран-при международного фестиваля в Испании

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Уникальный театр танца «Sensitive» из Северо-Казахстанской области вновь одержал победу на престижной международном фестивале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации управления культуры, ансамбль неслышащих танцоров везет сразу несколько наград фестиваля SEA SUN FESTIVAL», который проходил в испанском городе Льорет де Мар.

«Современная хореография», «Спортивно-бальный танец». В фестивале-конкурсе принимали участие восемь солистов танцевального коллектива. Даниял Кангожин занял первое место с постановкой «Спойлер» в номинации «Соло». В номинации «Дуэт» лауреатами первой степени стали Милена Новикова и Даниял Кангожин. В номинации «Спортивно-бальный танец» - лауреаты первой степени, «Современная хореография» - гран-при», - сообщили в управлении.

Организатором фестиваля является организационный комитет Европейского фестиваля - Комитет FIESTALONIA MILENIO. В нем принимали участие более 200 человек из 10 стран. В том числе Узбекистана, Украины, Греции, Испании, Чили, Китая, ОАЭ, Индонезии, Казахстана.

В прошлом году «Sensitiv» получил Гран-при на 25-м юбилейном Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств.

Весной в интервью нашему агентству основатель и художественный руководитель ансамбля Ольга Ростовщикова делилась планами, в которых была и поездка на фестиваль в Испанию. Тогда она говорила, что мечтают с ребятами поработать с педагогом-хореографом по фламенко. Судя по кадрам, которые появились на странице управления культуры, им это удалось. «Sensitiv» участвует в мастер-классе по фламенко.