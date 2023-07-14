Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.29 eur/kzt 487.28

    rub/kzt 4.69 cny/kzt 61.99
Прогноз погоды
Астана+26+28℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Культура

    Ансамбль неслышащих танцоров «Sensitive» из СКО завоевал гран-при международного фестиваля в Испании

    14 Июля 2023, 21:17

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - Уникальный театр танца «Sensitive» из Северо-Казахстанской области вновь одержал победу на престижной международном фестивале, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации управления культуры, ансамбль неслышащих танцоров везет сразу несколько наград фестиваля SEA SUN FESTIVAL», который проходил в испанском городе Льорет де Мар.

    «Современная хореография», «Спортивно-бальный танец». В фестивале-конкурсе принимали участие восемь солистов танцевального коллектива. Даниял Кангожин занял первое место с постановкой «Спойлер» в номинации «Соло». В номинации «Дуэт» лауреатами первой степени стали Милена Новикова и Даниял Кангожин. В номинации «Спортивно-бальный танец» - лауреаты первой степени, «Современная хореография» - гран-при», - сообщили в управлении.

    Организатором фестиваля является организационный комитет Европейского фестиваля - Комитет FIESTALONIA MILENIO. В нем принимали участие более 200 человек из 10 стран. В том числе Узбекистана, Украины, Греции, Испании, Чили, Китая, ОАЭ, Индонезии, Казахстана.

    В прошлом году «Sensitiv» получил Гран-при на 25-м юбилейном Всемирном чемпионате исполнительских видов искусств.

    Весной в интервью нашему агентству основатель и художественный руководитель ансамбля Ольга Ростовщикова делилась планами, в которых была и поездка на фестиваль в Испанию. Тогда она говорила, что мечтают с ребятами поработать с педагогом-хореографом по фламенко. Судя по кадрам, которые появились на странице управления культуры, им это удалось. «Sensitiv» участвует в мастер-классе по фламенко.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Культура Акимат Испания Видео Регионы Казахстана
    Новости по теме
    Новости по теме
    10 человек пострадали при взрыве в зерновом терминале в Турции
    Ликвидирована плантация конопли при помощи дрона в Жамбылской области
    Закладчика синтетических наркотиков на самокате задержали в Шымкенте
    От фестивалей до выставок: какие культурные мероприятия пройдут на этой неделе в Астане
    Популярное
    1 Когда начнется строительство малой кольцевой дороги в Астане
    2 В Актобе и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    3 Российское зерно под видом казахстанского экспортировал гражданин Таджикистана
    4 Арай Садыков назначен акимом Бурабайского района Акмолинской области
    5 Шторм ожидается в Астане, Алматы, Шымкенте и еще 16 регионах