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    Анонсирован исторический для Казахстана бой в боксе

    27 Мая 2023, 02:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Ангелина Лукас поделилась информацией о своем следующем поединке в профессиональной карьере, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Лукас сообщила, что ее бой состоится летом, он будет «историческим» для Казахстана.

    «Следующий поединок состоится этим летом, и он будет историческим для моей Родины. Жду этого события», — написала спортсменка в соцсети.

    Напомним, в конце апреля Ангелина Лукас победила мексиканку Ану Аррасолу на вечере бокса в Турции и завоевала титул чемпионки WBC International в легчайшем весе. Отметим, что Лукас считают одной из самых привлекательных боксерш Казахстана.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Спорт Бокс
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