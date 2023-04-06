Анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 апреля

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 7 апреля.

АСТАНА

В 09:00Школа естественных и социальных наук Назарбаев Университета проводит республиканскую студенческую научную конференцию «МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ-V» на тему: «Идентичность, знания и мобильность в Евразийском пространстве сквозь время», посвященную 110-летию газеты «Казах».

В 11:00 в пресс-центре Службы коммуникаций города Астаны состоится онлайн-брифинг на тему «О ходе подготовки к пожароопасному периоду 2023 года».

В 11:00 откроется творческая выставка художника, члена Союза художников Республики Казахстан Мухтара Байбосынова под названием «Өнер көзі – халықта».

В 12:30 начнется пресс-брифинг Нацбанка РК по разъяснению факторов принятия решения по базовой ставке.

В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК. Тема: «О проведении чемпионата Азии по видам борьбы».

В 15:00 в Национальном музее Республики Казахстан пройдет круглый стол «Т. Жургенов и казахская духовность».

В 19:30 в «Астана Балет» откроется чемпионат мира по шахматам.

АЛМАТЫ

В 14:00 в Государственном музее искусств РК имени Абылхана Кастеева состоится открытие выставки заслуженного деятеля РК, профессора Жумакына Кайрамбаева, его учеников и приглашенных художников.



