Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 мая

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 мая.

АСТАНА

В 9:00 состоится церемония первого выпуска участниц программы «Гендерное равенство».

Адрес: улица Достык, 16.

В 9:00 в «Қазмедиа орталығы» состоится выступление хора детско-юношеской студии творчества «Bala time» и уланов Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

В 14:00 в Национальном музее пройдут два мероприятия: юбилейный круглый стол, посвященный Алпысбаю Казгулову, и персональная выставка художника «Весенний полет».

В 15:00 Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет брифинг для представителей СМИ по вопросам деятельности национальных парков и заповедников.

Адрес: улица Мәңгілік Ел 11/1, здание РГП «Казгидромет».

В 16:00 Народная партия Казахстана совместно с Федерацией голбола Астаны проведет городской турнир по голболу среди незрячих и слабовидящих подростков.

Адрес: Нуринский район, мкр. Караоткель 3, Паралимпийский тренировочный центр.

В 16:00 состоится Всеармейское совещание под руководством Главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

Адрес: Конгресс-Центр Астана, улица Сауран, 44.

В 18:00 пройдет праздничный концерт, посвященный 25-летнему юбилею основания района «Алматы».

Адрес: Дворец мира и согласия, проспект Тауелсиздик, 57.

АЛМАТЫ

В 10:00 пройдет ежегодная выставка отечественных производителей «ULTTYQ ÓNIM» в Центре делового сотрудничества «Атакент» в 11 павильоне.

В 17:30 в Центральном Государственном музее Алматы пройдет выставка «А дальше жизнь…» в поддержку дестигматизации онкозаболеваний.



