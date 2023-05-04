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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 мая

    4 Мая 2023, 20:35

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 5 мая.

    АСТАНА

    В 9:00 состоится церемония первого выпуска участниц программы «Гендерное равенство».

    Адрес: улица Достык, 16.

    В 9:00 в «Қазмедиа орталығы» состоится выступление хора детско-юношеской студии творчества «Bala time» и уланов Военного колледжа имени Героя Советского Союза, Халық Қаһарманы, генерала армии Сагадата Нурмагамбетова.

    В 14:00 в Национальном музее пройдут два мероприятия: юбилейный круглый стол, посвященный Алпысбаю Казгулову, и персональная выставка художника «Весенний полет».

    В 15:00 Министерство экологии и природных ресурсов РК проведет брифинг для представителей СМИ по вопросам деятельности национальных парков и заповедников.

    Адрес: улица Мәңгілік Ел 11/1, здание РГП «Казгидромет».

    В 16:00 Народная партия Казахстана совместно с Федерацией голбола Астаны проведет городской турнир по голболу среди незрячих и слабовидящих подростков.

    Адрес: Нуринский район, мкр. Караоткель 3, Паралимпийский тренировочный центр.

    В 16:00 состоится Всеармейское совещание под руководством Главы государства, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева.

    Адрес: Конгресс-Центр Астана, улица Сауран, 44.

    В 18:00 пройдет праздничный концерт, посвященный 25-летнему юбилею основания района «Алматы».

    Адрес: Дворец мира и согласия, проспект Тауелсиздик, 57.

    АЛМАТЫ

    В 10:00 пройдет ежегодная выставка отечественных производителей «ULTTYQ ÓNIM» в Центре делового сотрудничества «Атакент» в 11 павильоне.

    В 17:30 в Центральном Государственном музее Алматы пройдет выставка «А дальше жизнь…» в поддержку дестигматизации онкозаболеваний.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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