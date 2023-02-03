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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля

    3 Февраля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 4 февраля.

    АСТАНА

    В 9:00 в Клинико-диагностическом центре Национального научного онкологического центра в рамках Всемирного дня борьбы против рака планируется провести День открытых дверей по раннему выявлению и профилактике рака органов головы и шеи, в том числе щитовидной железы.

    В 11:00 состоится ХХІІ внеочередной съезд Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» в гостинице «Radisson».

    АЛМАТЫ

    В 11:00 в Казахском НИИ онкологии и радиологии - пресс-конференция «Состояние онкологической службы Казахстана: актуальная статистика по заболеваемости и смертности от рака в РК за последние 5 лет».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана Алматы
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