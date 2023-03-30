Анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 марта

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 31 марта.

В 9.30в здании гостиницы «Пекин палас» состоится Антикоррупционный форум «Развитие антикоррупционного комплаенса в Республике Казахстан». На Форуме будут презентованы международный опыт и национальная практика построения системы антикоррупционного комплаенса. Трансляция будет проводиться на странице Facebook и YouTube–канале Антикоррупционной службы.

В 10.00 стартуетонлайн-конференция «Развитие экосистемы 5G в Казахстане».

В 10.00в ЖК «Нурсая 2» в преддверии Всемирного дня информирования об аутизме Фонд Булата Утемуратова открывает новый аутизм-центр «Асыл Мирас».

В 11.00в пресс-центре «Службы коммуникаций города Астаны» состоится онлайн брифинг на тему «Развитие волонтерского движения в столице». Спикер: Кайрат Камбаров - руководитель Управления по вопросам молодежной политики города Астаны. Онлайн-конференция будет транслироваться на официальных страницах «Службы коммуникаций города Астаны» в Facebook и Instagram.

В 11.00под председательством председателя Агентства по делам государственной службы Дархана Жазыкбаева состоится совещание с участием руководителей аппаратов государственных органов. Здание АДГС РК.

В 12.00 РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК проводит пресс-конференцию на тему: «Защита трудовых прав работников, в том числе обеспечение безопасных условий труда». Спикер: председатель Комитета труда и социальной защиты Министерства труда и социальной защиты населения РК, главный государственный инспектор труда РК Оспанкулов Толеген Капакович. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

В 13.30 в пресс-центре Дворца единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова пройдет пресс-конференция, посвященная вечеру бокса, который состоится 20 мая в Таразе. Главным событием вечера станет бой казахстанки Фирузы Шариповой против чемпионки Малави Рут Чисейл за титул WBC Silver.

В 15.00 в Университете КАЗГЮУ пройдет очередная общественная лекция в рамках проекта M.Narikbayev Public Lecture. Лектор: Максат Арзаман - один из основателей проектов @Qazaq Grammar, @QazaqshaJaz и @JanaSozdik. Нурсултан Багидолла - основатель проекта @Qazaq Grammar. Тема: Стереотипы и мифы о казахском языке.

В 15.00 в Сенате Парламента состоится круглый стол на тему «Оптимизация налоговых льгот и повышение их эффективности» в рамках реализации Послания Президента народу Казахстана «Справедливое государство. Единая нация. Благополучное общество».

В 16.00 в «Қазмедиа орталығы» состоится Национальная премия телесериалов «Nauryz».

В 16.30 Служба центральных коммуникаций при Президенте РК проводит пресс-конференцию на тему: «Банкротство физических лиц». Спикеры: вице-министр финансов РК Биржанов Ержан Ерикович; заместитель председателя комитета государственных доходов МФ РК Миятов Кайрат Исатаевич. Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.



