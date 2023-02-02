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    Анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля

    2 Февраля 2023, 20:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Международное информационное агентство «Казинформ» предлагает анонс наиболее важных событий в Казахстане 3 февраля.

    АСТАНА

    В 11:00 в «Службе коммуникаций города Астаны» состоится брифинг на тему «Профилактика опухолей».

    В 11:00 в конференц зале Международного технопарка Astana Hub партия зеленых «Байтақ» на предвыборном съезде объявит партийный список кандидатов в Мажилис.

    В 15:00 - пресс-конференция РГУ «Служба центральных коммуникаций» при Президенте РК «Аварийно-спасательные работы в зимний период». Ссылки на трансляцию: https://www.youtube.com/user/ortcomkz, https://ru-ru.facebook.com/ortcomkz.

    В 16:00 на улице Жансугурова пройдут локально-рейдовые отработки по Алматинскому району в ходе ОПМ «Общественная безопасность».

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Астана
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